BABBO ORCO - IN GRECIA UN'INGLESE DI 34 ANNI HA DENUNCIATO DI ESSERE STATA STUPRATA MENTRE ERA UBRIACA E DI NON RICORDARE NULLA DEL SUO AGGRESSORE - MA CONTROLLANDO LE TELECAMERE DI SICUREZZA GLI AGENTI SI SONO RESI CONTO CHE A VIOLENTARLA ERA STATO IL PADRE 70ENNE, IN VACANZA CON LEI SULL'ISOLA DI CRETA - IN ATTESA DEI RISCONTRI DEL DNA, LUI E' STATO ARRESTATO, LEI HA RESPINTO LE ACCUSE AL GENITORE BOLLANDOLE COME "IMPOSSIBILI"

Dagotraduzione dal Daily Mail

La spiaggia di Creta in Grecia

Un uomo britannico di 70 anni è stato accusato di aver violentato la figlia di 34 anni mentre erano in vacanza a Creta, in Grecia. L’uomo, che non è stato idenficato, è stato arrestato sabato. Due giorni prima la figlia si era presentata alla polizia denunciando di essere stata aggredita. La vittima, che era in vacanza, ha ammesso che era ubriaca e ha detto di non ricordare nulla del suo aggressore, tranne il fatto che indossava abiti completamente bianchi.

Gli agenti hanno allora analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza e hanno visto che padre e figlia stavano bevendo insieme in un bar quando l’uomo ha iniziato a fare gesti osceni a sua figlia, l’ha colpita in faccia, l’ha seguita in strada e poi l’ha violentata su una spiaggia deserta. Dalle immagini si vede che l’uomo indossava abiti completamente bianchi.

stupro 2

I medici legali hanno detto al quotidiano locale “Neakriti” che la donna era piena di ferite compatibili con pietre e rami, nonché ferite compatibili con lo stupro, e di aver raccolto campioni di Dna per identificare l’aggressore.

stupro 3

Sabato la polizia ha arrestato il padre, che adesso è accusato di stupro, abuso sessuale e violenza domestica. L’uomo si è dichiarato non colpevole e nega con veemenza di essere responsabile. Anche la vittima è rimasta incredula e ha detto alla polizia che suo padre non avrebbe potuto aggredirla, ma non è chiaro se le siano state presentate le prove.