IL BALLO DELLE DISPARITA' - SECONDO GLI STUDENTI, LA PRESIDE DEL CONVITTO CICOGNINI DI PRATO, CHE HA ORGANIZZATO IL BALLO DEBUTTANTI RISERVANDOLO SOLO ALLE COPPIE ETERO, HA CAMBIATO ATTEGGIAMENTO SOLO DOPO UNA PEC DELL'ARCIGAY, PROMETTENDO DI ADEGUARE IL REGOLAMENTO, MA SOLO L'ANNO PROSSIMO - "A NOI AVEVA OPPOSTO DUE VOLTE UN NETTO RIFIUTO E..."

Salvatore Dama per "Libero Quotidiano"

Il ballo delle debuttanti al Convitto Ciccarini

La prima notizia è che a Prato esiste ancora il ballo delle debuttanti. La seconda è che possono ballare il valzer solo gli eterosessuali. Convitto Nazionale Cicognini: non una scuola qualsiasi, ma un istituto con quattrocento annidi storia, frequentato da studenti tipo Gabriele D'Annunzio. Per dire.

Ebbene, da qualche anno la preside ha deciso di riprendere un'antica tradizione, quella del ballo delle debuttanti. Con tanto di abito lungo cucito a mano e lezioni di valzer, da prendere tutti i venerdì sera all'approssimarsi dell'evento. Tutto molto bello. O quasi. Perché una ragazza aveva chiesto di poter invitare la sua fidanzata. Ma le è stato opposto un rifiuto: lo statuto del ballo non prevede amori saffici. E le coppie devono essere tutte etero. Un maschietto e una femminuccia.

Apriti cielo. In realtà il caso si trascina dall'inverno scorso. Quando un rappresentante degli studenti aveva sollevato la questione, chiedendo una modifica delle regole che ammettesse la coppia lesbo.

La preside non ha detto no. Ma ha. spiegato che non c'erano i tempi tecnici per intervenire. È un'istanza che «non potevamo avallare», dichiara Giovanna Nunziata, «perché si tratta di una tradizione centenaria sulle cui dinamiche non sono io a decidere. Tra l'altro, quando è arrivata la richiesta da parte degli studenti, mancavano proprio i tempi tecnici per fare la modifica al regolamento con i passaggi obbligatori al consiglio di amministrazione e poi ai genitori».

La stessa preside, però, come riferisce Notizie di Prato, ha aperto alle coppie Lgbtq+ a partire dalla prossima edizione: «Io sarei favorevole a proporre un cambiamento, ma solo a partire dal prossimo anno, muovendoci già da adesso in modo da arrivare pronti all'appuntamento».

Basta? Non basta. Perché l'ArciGay ha denunciato il caso. E la preside non sa perché: «Ho qui tutte le pec che ci siamo scambiati con le garanzie date per cambiare appena possibile il regolamento. Non capisco davvero questa polemica». Secondo il rappresentante degli studenti le cose stanno diversamente.

«L'apertura della dirigente scolastica», spiega Niccolò Sanesi, «è arrivata soltanto dopo l'invio della pec da parte dell'associazione ArciGay, a noi aveva opposto due volte un netto rifiuto. Questa edizione resta secondo la tradizione, la prossima dovrebbe cambiare…