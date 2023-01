18 gen 2023 10:18

BARBARA COSTA FLASH - NIENTE PROCESSO PER RON JEREMY. L'EX ATTORE PORNO, LEGGENDA DEL SETTORE, È STATO RICONOSCIUTO "INCAPACE DI INTENDERE" POICHÉ COLPITO DA DEMENZA SENILE INCURABILE - JEREMY, IN CARCERE DAL 2020, ERA SOTTO ACCUSA PER 34 STUPRI, COMPIUTI NELL'ARCO DI 20 ANNI, CONTRO 21 DONNE, TRA CUI UNA MINORENNE - NIENTE PROCESSO, MA JEREMY RIMANE DIETRO LE SBARRE: IL PROSSIMO MESE UNA NUOVA UDIENZA STABILIRÀ SE RICOVERARLO IN UNA STRUTTURA APPOSITA...