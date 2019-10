5 ott 2019 16:38

BARBARA D’URSO CI SCRIVE: “PRECISO DI AVER SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI IGNOTI, PER UN ACCOUNT FAKE DI INSTAGRAM. LEGGO CHE SAREBBERO STATI IDENTIFICATI I RESPONSABILI, A ME PERÒ ASSOLUTAMENTE IGNOTI, IN QUESTA VICENDA”