BASTA CON I BAMBINI ROMPICOGLIONI IN AEREO – LA COMPAGNIA “CORENDON AIRLINES” INTRODUCE ZONE PER SOLI ADULTI IN ALCUNE TRATTE TRA AMSTERDAM E CURAÇAO, PER EVITARE AI PASSEGGERI L’INCUBÒ DEI BEBÈ URLANTI – SECONDO LA COMPAGNIA, “LA ZONA È PENSATA A CHI VIAGGIA PER LAVORO E VUOLE UN AMBIENTE TRANQUILLO, MA AVRÀ UN IMPATTO POSITIVO ANCHE SUI GENITORI, CHE POTRANNO PREOCCUPARSI MENO DELLA REAZIONE DEGLI ALTRI PASSEGGERI” (E NON RISCHIERANNO DI ESSERE MENATI…)





DAGONEWS bambina piange 4 È l’incubo di ogni turista che entra in aeroporto: si parte per le vacanze, con l’idea di godersi un rilassante viaggio in aereo, scrutando l’orizzonte dal finestrino. E invece, una volta saliti sull’aereo, si intravede un bambino in braccio alla madre, e il finale horror è già scritto. Il piccolo inizia a urlare. i passeggeri mugugnano, i genitori si imbarazzano, ma nessuno può fare niente. Viaggio rovinato. CORENDON AIRLINES O no? La compagnia aerea turco-olandese “Corendon Airlines” ha pensato di risolvere l’annosa questione dei bebè frignoni alla radice: separarli dagli altri viaggiatori. L’idea è di introdurre una “zona per soli adulti”: al momento il progetto “pilota” partirà dal 3 novembre, nei viaggi tra Amsterdam e Curaçao. Secondo la compagnia aerea, "questa zona dell'aereo è destinata ai viaggiatori senza bambini e ai viaggiatori d'affari che vogliono lavorare in un ambiente tranquillo”. Ma secondo “Corendon”, la scelta potrà avere un impatto positivo anche sui genitori, che potranno "preoccuparsi meno delle possibili reazioni dei passeggeri quando il loro bambino è un po' più agitato o piange". In pratica, potranno stare tranquilli di non essere menati. bambina piange 1 Le “zone per adulti” saranno nella sezione anteriore dell'aereo, con nove sedili extra-large con spazio aggiuntivo per le gambe e 93 sedili standard, ha dichiarato la compagnia aerea. La zona sarà "fisicamente separata" dal resto dell'aereo, utilizzando pareti e tende che creano "un ambiente schermato che contribuisce a un volo tranquillo e rilassato". CORENDON AIRLINES I posti per un biglietto di sola andata nella zona per soli adulti costeranno 45 euro in più, mentre i posti extra-large costeranno 100 euro in più, ovvero circa 108 dollari. La compagnia aerea ha dichiarato che tutti i viaggiatori dai 16 anni in su potranno acquistare i posti. bambina piange 3 bambina piange 2