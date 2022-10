BASTA IPOCRISIE: GLI INVITATI VANNO AI MATRIMONI SOLO PER SCROCCARE ALCOL – SI È APERTA UNA GROSSA DISCUSSIONE NEGLI STATI UNITI PER UN RICEVIMENTO DI NOZZE IN UN WINE RESORT, DOVE GLI SPOSI TIRCHI HANNO DECISO DI NON OFFRIRE VINO – I COMMENTI ESILARANTI DEGLI INVITATI: “SE È UN MATRIMONIO A SECCO, ALMENO COMUNICATELO SUBITO”; “SE NON OFFRI ALCOL, PERCHÉ DECIDI DI SPOSARTI IN UN POSTO DOVE FANNO VINO?”

Fabiana Salsi per www.corriere.it

matrimonio azienda vinicola 2

Il matrimonio è un grande sogno per molti: un grande sogno che però è molto costoso, specie per quanto riguarda il banchetto. Ognuno fa come può: c'è chi semplicemente riduce all'osso gli invitati, chi prenota ristoranti senza specificare il motivo del pranzo o della cena, chi guarda bene che tutte le portate pattuite vengano messe in tavola prima di pagare, e chi non offre alcolici, che sono sempre molto cari.

È appena successo a un matrimonio organizzato negli Stati Uniti, che sta destando discussioni accese tra gli utenti dei social per il fatto che gli sposi hanno festeggiato in un wine resort. Insomma, in un posto dove si produce vino, hanno scelto di non offrire vino.

matrimonio azienda vinicola 1

Il post che fa discutere

In un post su Reddit dal titolo «Matrimonio a secco in azienda vinicola», un utente - peraltro accompagnatore di un invitato - non ha risparmiato critiche accusando gli sposi di taccagneria. Ha scritto: «La faccio breve. Sono andato a un matrimonio con un amico l'anno scorso.

Ho pensato "bello è in un'azienda vinicola, ci sarà vino e divertimento”».

«Bene - prosegue - arrivo lì e scopro che la bella cerimonia in vigna era anche gelida, e d'altronde uno può anche immaginare che nel Midwest a ottobre faccia freddo. Poi l'accoglienza…Le bevande c'erano, ben tre opzioni: limonata, tè e acqua», scrive. «Ma come puoi sposarti in un'azienda vinicola e NON bere alcolici? Anche il brindisi era succo d'uva frizzante. Ho capito. Alcune persone non fanno tanto caso all'alcol. Ma, diciamolo pure, era strano».

matrimonio azienda vinicola 4

E poi, sulla stessa riga, nel post l’utente non risparmia critiche al buffet «insipido», al dj «che è solo un tizio che attacca un telefono alla cassa», alla «festa che non è mai decollata» e così via, prima di fare un appello: «Per favore, se è un matrimonio a secco, comunicatelo subito agli ospiti».

I commenti

la sposa ubriaca mena gli invitati a swansea in galles 2

In poche ore il post ha raggiunto un centinaio di commenti e tutti, in un modo o nell'altro, dicono la stessa cosa: «Se non offri alcol, perché decidi di sposarti in un posto dove fanno vino?». E se gli sposi avessero scelto quel posto semplicemente perché è molto romantico?

spumante al matrimonio la sposa ubriaca mena gli invitati a swansea in galles matrimonio azienda vinicola 3