2 mag 2024 08:36

BASTA PARLARE, ORA MAZZATE! - IN PROVINCIA DI TRENTO, UN GEOMETRA DI 41 ANNI VIENE RIDOTTO IN FIN DI VITA A CALCI E PUGNI DA DUE RAGAZZE DURANTE LA SAGRA DI PAESE - L’UOMO E’ STATO AGGREDITO DUE VOLTE, RIPORTANDO UN FORTE TRAUMA CRANICO: TRASPORTATO IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI, E’ STATO SOTTOPOSTO A UN DELICATO INTERVENTO CHIRURGICO - LE DUE RAGAZZE, INDAGATE PER LESIONI GRAVISSIME, SOSTENGONO CHE L’UOMO LE AVESSE MOLESTATE CON COMMENTI PESANTI E PALPEGGIAMENTI…