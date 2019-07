30 lug 2019 19:29

BASTA UN’ALTALENA PER ABBATTERE UN MURO - A SUNLAND PARK, IN NEW MEXICO, DOVE UN ALTO MURO DIVIDE IL TERRITORIO USA DA QUELLO MESSICANO, LA COPPIA DI ARCHITETTI RONALD RAEL E VIRGINIA SAN FRATELLO HANNO INSTALLATO ALCUNE ALTALENE DIPINTE DI ROSA PER PERMETTERE DI FAR GIOCARE I BIMBI DIVISI DAL CONFINE (VIDEO)