BASTA SEGHE, C’È SANREMO! – IL FESTIVAL CALMA I BOLLENTI SPIRITI DEI PIPPAROLI ITALIANI: DURANTE SANREMO IL TRAFFICO DI UTENTI CHE NAVIGANO SU “PORNHUB” È CALATO DEL 17% RISPETTO ALLA MEDIA! – DURANTE LA PRIMA SERATA, QUANDO STAVANO CANTANDO I POOH, TUTTI I SEGAIOLI INTONAVANO “UOMINI SOLI”, VISTO CHE QUEL MOMENTO È STATO IL PUNTO CON LA RIDUZIONE DI TRAFFICO MAGGIORE RISPETTO ALLA MEDIA – TERMINATA LA DIRETTA DALL’ARISTON GLI ACCESSI AL SITO HOT AUMENTANO...

Comunicato stampa “Pornhub”

TRAFFICO DATI PORNHUB DURANTE SANREMO 2023

Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell'intrattenimento per adulti, ha registrato un calo di traffico da record, -17%, durante la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo; i dati sono stati analizzati in esclusiva per Rolling Stone Italia.

La serata di martedì 7 Febbraio della kermesse, condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus, accompagnato da Gianni Morandi e, durante la prima serata, da Chiara Ferragni, ha registrato 10 milioni e 757 mila spettatori e uno share del 62,4%, il più alto dal ’95.

Nel primo grafico in allegato possiamo osservare l’andamento del traffico in Italia e in Liguria proprio durante le ore della prima serata.

Dopo le 19, il flusso inizia a scendere lentamente, e in maniera sempre più significativa mano a mano che si avvicina l’inizio dello show.

TRAFFICO DATI PORNHUB DURANTE SANREMO 2023

Si registra poi il picco del calo, -17%, alle ore 23:00, durante l’esibizione dei Pooh, super ospiti della serata. Nello stesso momento, in Liguria il traffico tocca il -20%.

Dopo le 23:00 gli accessi ricominciano ad aumentare lentamente, tornando ai livelli usuali intorno all’1:00.

Alle 2:00 circa, una volta finita la prima serata, il traffico non solo torna alla normalità, ma tocca un +7% rispetto alla media, segno che gli italiani dopo le esibizioni hanno deciso di accedere a Pornhub per terminare la serata.

Pornhub registra i dati legati a Sanremo dal 2017 e non si è mai verificata una diminuzione degli accessi così significativa durante la prima serata: l’anno scorso, nella stessa sera, la perdita di traffico era stata del 3,8%.

pooh sanremo 2023

Nel secondo grafico viene invece analizzato il flusso nelle singole regioni italiane, e si può osservare che, oltre alla già citata Liguria (-13%), la diminuzione media di traffico ha interessato maggiormente il Friuli-Venezia Giulia (-15%) e la Campania (-11%).

pooh e amadeus sanremo 2023