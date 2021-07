BAU-WATCH – IGOR E LUNA, I DUE LABRADOR “BAGNINI” CHE HANNO SALVATO UNA RAGAZZA CHE STAVA PER ANNEGARE A PALINURO, NON SONO GLI UNICI CANI IMPIEGATI NEL SOCCORSO IN ITALIA - IN TOSCANA UN BAMBINO DI 10 ANNI È STATO SALVATO DA UN CANE-BAGNINO LA SETTIMANA SCORSA, MENTRE IL 24 AGOSTO DELLO SCORSO ANNO LE UNITÀ CINOFILE SALVARONO DUE FRATELLINI IN PERICOLO IN... - CENTRI DI ADDESTRAMENTO PER I CANI DI SALVATAGGIO SONO ATTIVI ANCHE NEL LAZIO, IN ABRUZZO, MOLISE E

Giuseppe Scarpa per “Il Messaggero”

Stava per affogare trascinata dalla corrente che la spingeva sempre più lontana dalla costa. A salvare una 15enne sono dovuti intervenire due cani bagnino. Adesso sono degli eroi a quattro zampe. I loro nomi sono Luna e Igor. Un'adolescente deve a due labrador la femmina con il manto color miele e il maschio completamente nero la sua vita. Sabato pomeriggio l'hanno salvata quando stava per annegare in mare a Palinuro, frazione del comune di Centola, in provincia di Salerno, nel Cilento. La coppia di cani ha mostrato tutta la propria abilità andando al largo a prendere la ragazza che non riusciva più a nuotare verso la riva.

IL SALVATAGGIO

È successo sabato pomeriggio intorno alle 17, quando Ilenia, che stava facendo il bagno con le amiche, è stata trascinata via e si è ritrovata da sola in balìa delle onde. Immediato l'intervento delle squadre di soccorso, composte dai cani bagnino. La prima a raggiungere la quindicenne è stata Luna, che ha subito aiutato la ragazza ad aggrapparsi al galleggiante portato con sé dall'accompagnatore del cane. Ma le onde piuttosto alte, e soprattutto la forte corrente, continuavano a rendere difficoltoso il rientro. Alla fine ha risolto tutto Igor, che si è caricato addosso la giovane e ha nuotato fino a portarla in sicurezza. L'intera operazione, durata una manciata di minuti, è stata seguita (e anche documentata con i cellulari) dal bagnasciuga da decine di persone in apprensione, e il felice esito è stato poi accompagnato anche da un applauso per i due labrador.

Igor e Luna non sono gli unici cani impiegati nel soccorso ai bagnanti lungo la costa cilentana. Da diversi anni è attiva una convenzione tra l'amministrazione comunale di Centola e la Scuola italiana cani salvataggio. La Sics opera sotto il coordinamento della Guardia costiera e ha creato tre postazioni in vari punti strategici della spiaggia delle Saline, uno dei tratti di litorale più lungo e affollato della costa. Ogni presidio è formati da due cani e due accompagnatori - bagnini. Queste postazioni non sono presenti solo in Campania. Centri di addestramento sono attivi anche nel Lazio, in Abruzzo, Molise, Marche, Calabria, Basilicata, Sicilia e Toscana.

TOSCANA

Proprio in Toscana, sul litorale pisano, un bambino di 10 anni è stato salvato da un cane-bagnino sempre della Sics la settimana scorsa, esattamente il 10 luglio. La dinamica è simile a quella che ha riguardato la 15enne: poco dopo l'ora di pranzo, un bambino, a causa della corrente non riesce a nuotare verso la spiaggia. Ha difficoltà. Non è molto lontano dal bagnasciuga ma è piccolo e si spaventa. I genitori segnalano il problema del figlio e una squadra composta da un cane e dal suo accompagnatore si buttano in acqua. L'intervento è avvenuto vicino allo stabilimento Orange beach di Tirrenia.

A tuffarsi in mare sono stati Olivia, un bovaro del bernese, insieme al suo conduttore Filippo. Anche in questo caso il piccino si è aggrappato all'amico a quattro zampe che lo ha trascinato a riva. Il bimbo spaventato è poi corso dalla madre, Olivia è stata applaudita da diversi bagnanti che hanno assistito, come per Luna e Igor, allo spettacolare ed efficace intervento.

Anche il 24 agosto dello scorso anno le unità cinofile della Sics salvarono dalle onde due fratellini in pericolo. Il servizio dei cani-bagnino in Toscana è iniziato i primi di luglio e andrà avanti tutti i fine settimana fino al 30 agosto. «Ancora una volta - commenta Gianna Gambaccini, presidente della Sds pisana e assessore al welfare del Comune di Pisa - questo progetto si dimostra di fondamentale utilità per il rafforzamento della sicurezza sulle spiagge».

