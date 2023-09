UN BEL REGALO ALLE ASSICURAZIONI - IL NUOVO CODICE DELLA STRADA OBBLIGA I MONOPATTINI AD AVERE TARGA E ASSICURAZIONE - DIVENTANO OBBLIGATORI IL CASCO ANCHE PER I MAGGIORENNI, LE FRECCE E LE LUCI DEI FRENI - UNA SERIE DI RESTRIZIONI CHE DISINCENTIVANO IL RICORSO AL MONOPATTINO (ALLA FACCIA DELLA "MOBILITA' ALTERNATIVA") - MORALE DELLA FAVA: I CITTADINI PRENDERANNO LA MACCHINA O IL MOTORINO...

MONOPATTINI, TARGA E POLIZZA OBBLIGATORIE CASCO ANCHE PER GLI OVER 18

Sui monopattini si cambia: il casco diventa obbligatorio anche per i maggiorenni. E tutti i veicoli, privati e in sharing, devono avere targa e assicurazione. Chi circola senza contrassegno o documenti rischia una sanzione dai 100 ai 400 euro. Obbligatorie anche le frecce e le luci dei freni, pena una sanzione tra i 200 e gli 800 euro. Multe anche per chi trucca il motore e per chi falsifica i dati del proprietario. Vietata la circolazione contromano e sui marciapiedi, a meno che i monopattini non siano condotti a mano.

Diventa proibito anche circolare nelle aree extraurbane: i veicoli in sharing devono dotarsi di un sistema automatico di bloccaggio che entra in funzione appena si mette piede, o ruota, fuori città. Più tutele, infine, per i ciclisti: gli automobilisti non potranno sorpassare le bici a meno di un metro e mezzo di distanza. E c’è un invito ad aumentare le piste ciclabili.

'OK L'ASSICURAZIONE MA C'È RISCHIO STANGATA SUI MONOPATTINI'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Siamo totalmente favorevoli alle misure varate ieri dal Governo in tema di monopattini, e che prevedono finalmente casco, targa e assicurazione obbligatoria per tutti gli utilizzatori di tali mezzi, ma chiediamo che il Governo vigili con attenzione per evitare l'ennesima stangata a danno dei consumatori".

Lo afferma Assoutenti, commentando le novità al Codice della Strada approvate in Consiglio dei ministri. "In base alle ultime stime in Italia circolano circa 550mila monopattini elettrici, di cui 42mila appartenenti alle società di sharing e quindi già coperti da assicurazione. - spiega il vicepresidente Gabriele Melluso - Per tutti gli altri, con le nuove disposizioni, sarà necessario dotarsi di apposita copertura assicurativa, che determina inevitabili spese per i proprietari dei mezzi: una polizza per i monopattini ha infatti un costo che parte da un minimo di 40 euro all'anno ma può arrivare anche a 150 euro.

Considerato il crescente numero di incidenti che coinvolge in Italia i monopattini elettrici, con ben 14 vittime tra i guidatori registrate solo da inizio anno, è giusto prevedere una copertura assicurativa obbligatoria, ma temiamo che la misura voluta dal Governo possa aprire un nuovo business a solo vantaggio delle compagnie di assicurazioni. - prosegue Melluso - L'esperienza insegna che a fronte di un obbligo che comporta costi a carico dei cittadini possono crearsi forti squilibri del mercato Il rischio concreto è che le imprese assicuratrici sfruttino il nuovo quadro normativo per stangare i proprietari di monopattini, rialzando le tariffe che oggi, per tale tipologia di mezzo.

Il Governo deve quindi intervenire per tutelare gli interessi dei consumatori, stabilendo tariffe fisse per le assicurazioni ai monopattini e agevolazioni e sconti per chi ha già una copertura assicurativa su un altro mezzo di trasporto, bloccando sul nascere qualsiasi abuso o speculazione a danno degli utenti".