BELEN RIVELA IL SEGRETO DI PULCINELLA - LA SHOWGIRL ESCE ALLO SCOPERTO E UFFICIALIZZA IL FLIRT CON L'IMPRENDITORE BRESCIANO ELIO LORENZONI – L’ARGENTINA ERA ORMAI ACCERCHIATA DAL GOSSIP DA SETTIMANE, E HA SCODELLATO UNA SERIE DI IMMAGINI CHE LA RITRAGGONO FELICE E SORRIDENTE IN DOLCE COMPAGNIA DELL’UOMO - “1,2,3 SCATENATEVI” HA SCRITTO BELEN SUI SOCIAL: SARÀ VERO AMORE O L’ENNESIMO CALESSE?

Dopo settimane di frecciatine, indiscrezioni e sospetti Belen ufficializza la relazione con Elio Lorenzoni.

"1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa…" scrive ironica la showgirl sui social, prendendo in contropiede il gossip e pubblicando una ricca gallery di lei in compagnia dell'imprenditore bresciano.

[…] al suo fianco ora c'è Elio, che la bella argentina conosce da anni. Gli amici comuni avevano sempre dichiarato che tra i due c'era solo un'affettuosa amicizia, ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato.

[…] La showgirl ed Elio si conoscono da tempo, come ci tiene a precisare lei nella didascalia ("ultima foto di 10 anni fa") e forse nessuno la conosce bene come lui. L'ha incontra quando era una ragazzina e poi ha assistito a tutte le tappe importanti della sua vita. L'ha vista sposarsi con Stefano De Martino, diventare mamma di Santiago e poi era vicino a lei nel tira e molla con il conduttore ed ex ballerino.

[…] Ora, però, i tempi sembrano essere maturi per loro, che dopo aver passato anni come amici hanno capito di provare qualcosa di più profondo l'una per l'altro e possono viversi alla luce del sole il loro sentimento.

