BELEN, SCANSATE PROPRIO! - LA GARA PLURIDECENNALE DEGLI SPACCHI SUL RED CARPET HA LA SUA PERVESTITA PER ECCELLENZA: A CANNES FARNOUSH HAMIDIAN SI È PRESENTATA CON UNO SPACCO CHE ERA PIÙ UNO SQUARCIO – UN LUNGO VESTITO NERO ATTRAVERSATO DA UN GIOCO DI RETINE COLOR NUDE CHE LASCIAVA INTRAVEDERE L’INGUINE RIGOROSAMENTE SENZA MUTANDE…

Estratto di Federico Rocca per www.vanityfair.it

La gara pluridecennale degli spacchi sul red carpet ha finalmente la sua vincitrice definitiva, assoluta e imbattibile, e si chiama Farnoush Hamidian. Se ci sembrava già conturbante quello di Angelina Jolie agli Oscar, una manciata di anni fa, addirittura scabroso quello di Belen Rodriguez, indossato al Festival di Sanremo per il disvelamento della sua ormai mitologica farfallina, e forse eccessivo quello di Giulia Salemi alla Mostra del Cinema di Venezia nel ecco che dobbiamo azzerare tutti i nostri parametri e resettarci su nuovi record del tutto incomparabili coi precedenti.

Il nuovo Guinness per lo spacco più profondo della storia degli spacchi profondi è infatti conquistato, sul tappeto rosso del film Elemental, in chiusura al 76esimo Festival di Cannes appena conclusosi, dalla splendida modella iraniana, ma trasferitasi in Germania, e al suo black dress griffato Georges Hobeika, indossato con gioielli Boucheron e platform trasparenti Giuseppe Zanotti.

farnoush hamidian 3

Un gioco di retine di tulle color carne trasparenti per ingannare lo sguardo, nel creare un effetto finale che è quello di un tutt'uno tra la scollatura obliqua che parte dalla spalla sinistra e lo spacco diametralmente opposto: una striscia continua di pelle nuda.

[…]

Ma non sarà che il limite, piuttosto che scavalcarlo coraggiosamente, infrangerlo, saltarlo a piè pari con spavalderia, sia più sensuale lambirlo, evocarlo, tutt'al più sottolinearlo, ma rimanendo sempre al di qua? Perché anche l'eleganza ha le sue regole, anche se non scritte. E questa ci sembra una di quelle sempreverdi, da preservare con grazia.

