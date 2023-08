BERGOGLIO VA ALLA GUERRA – PERCHÉ PAPA FRANCESCO HA DECISO DI ATTACCARE SENZA FILTRI I CATTOCONSERVATORI AMERICANI, ACCUSATI DI OFFRIRE UNA “VISIONE ARRETRATA E RISTRETTA DELLA CHIESA”? – IL “NEW YORK TIMES”: “UNA DICHIARAZIONE INSOLITAMENTE ESPLICITA. MA È DIVENTATO UNO DEI TEMI PRINCIPALI DEL SUO PAPATO IL FATTO CHE EGLI SI CONSIDERI IN GRADO DI PORTARE AVANTI LA CHIESA MENTRE I SUOI CRITICI CONSERVATORI FUORVIANTI CERCANO DI FRENARLA…” – NEL 2019, DAVANTI ALLA PROSPETTIVA DI UNO SCISMA IN AMERICA, AVEVA ALZATO LE SPALLE: “PREGO CHE NON CI SIA, MA NON SONO SPAVENTATO”

All’articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

papa francesco

In un commento insolitamente tagliente pubblicato questa settimana, Papa Francesco ha affermato che alcuni cattolici americani conservatori ignorano erroneamente gran parte della missione della Chiesa e rifiutano la possibilità di un cambiamento. Scrive il NYT.

Papa Francesco ha espresso in termini insolitamente netti la sua costernazione per "un atteggiamento molto forte, organizzato e reazionario" che gli si oppone all'interno della Chiesa cattolica romana degli Stati Uniti, un atteggiamento che si concentra su questioni sociali come l'aborto e la sessualità, escludendo la cura dei poveri e dell'ambiente.

Il Papa ha lamentato l'"arretratezza" di alcuni conservatori americani che, a suo dire, insistono su una visione ristretta, superata e immutabile. Si rifiutano, ha detto, di accettare l'ampiezza della missione della Chiesa e la necessità di cambiamenti nella dottrina nel corso del tempo.

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona +

"Vorrei ricordare a queste persone che l'arretratezza è inutile", ha detto Francesco, 86 anni, a un gruppo di confratelli gesuiti all'inizio di questo mese in un incontro durante le celebrazioni della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. "Così facendo, si perde la vera tradizione e ci si rivolge alle ideologie per avere un sostegno. In altre parole, le ideologie sostituiscono la fede".

Le sue parole sono diventate pubbliche questa settimana, quando la trascrizione della conversazione è stata pubblicata dalla rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, controllata dal Vaticano.

PAPA FRANCESCO IN VERSIONE TOM CRUISE

I suoi commenti sono stati una dichiarazione insolitamente esplicita del lamento di lunga data del Papa sul fatto che la tendenza ideologica di alcuni importanti cattolici americani li ha trasformati in guerrieri della cultura piuttosto che in pastori, offrendo ai fedeli una visione distorta della dottrina della Chiesa piuttosto che una fede sana e completa. È diventato uno dei temi principali del suo papato il fatto che egli si consideri in grado di portare avanti la Chiesa mentre i suoi critici conservatori fuorvianti cercano di frenarla.

Nel 2018, in un importante documento chiamato esortazione apostolica sul tema della santità, Francesco ha scritto esplicitamente che prendersi cura dei migranti e dei poveri è un'attività santa quanto opporsi all'aborto. "La nostra difesa dei non nati innocenti, ad esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata", ha scritto. "Altrettanto sacre, tuttavia, sono le vite dei poveri, di coloro che sono già nati, degli indigenti, degli abbandonati".

RAYMOND BURKE

Ha esortato i sacerdoti ad accogliere e servire le persone gay, divorziate e risposate e ha invitato il mondo intero ad affrontare il cambiamento climatico, definendolo una questione morale. Francesco si recherà giovedì in Mongolia per un viaggio che metterà in risalto il dialogo interreligioso e la protezione dell'ambiente, temi che non sono in cima alla lista delle priorità di molti conservatori americani.

Per quasi un decennio, i critici conservatori di Francesco lo hanno accusato di portare la Chiesa fuori strada e di diluire la fede con un'enfasi pastorale confusa che ha offuscato - o a volte cancellato - le tradizioni e i principi fondamentali della Chiesa. Alcuni vescovi statunitensi hanno lanciato avvertimenti pubblici sulla direzione del Vaticano, con vari gradi di allarme, e si sono scontrati con il Papa su tutto, dalla liturgia e gli stili di culto, alla centralità dell'opposizione all'aborto nella fede cattolica, alla politica americana.

Nella prefazione di un libro pubblicato questo mese, il cardinale Raymond Burke, ex arcivescovo americano e funzionario vaticano considerato un leader dei conservatori cattolici, ha scritto che Francesco rischia di portare la Chiesa a uno scisma, a una rottura definitiva. Il pericolo, ha scritto, è rappresentato dall'imminente sinodo dei vescovi di ottobre, convocato da Francesco per promuovere l'inclusione, la trasparenza e la responsabilità, che includerà i laici, tra cui alcune donne.

Nel libro, che suggerisce che l'incontro aprirà un "vaso di Pandora" di problemi, il cardinale Burke ha scritto che una tale collaborazione dal basso porta a "confusione ed errore e al loro frutto - in effetti lo scisma".

raymond burke

Il vescovo Joseph Strickland, a capo di una piccola diocesi del Texas orientale e divenuto uno dei critici più accesi del Papa, ha accusato quest'ultimo di minare la fede cattolica e ha invitato Francesco a licenziarlo. Il vescovo è sotto inchiesta da parte del Vaticano per la sua gestione della diocesi.

In una lettera pubblica pubblicata la scorsa settimana, il vescovo Strickland ha avvertito che molte "verità fondamentali" dell'insegnamento cattolico sarebbero state messe in discussione al Sinodo e ha accennato minacciosamente a una rottura irrevocabile. Coloro che "proporrebbero cambiamenti a ciò che non può essere cambiato", ha avvertito, "sono i veri scismatici".

I vescovi conservatori hanno talvolta affrontato direttamente i politici americani, in particolare i cattolici democratici. Nel 2021, hanno spinto per emanare una guida che negasse il sacramento della Comunione ai politici cattolici che sostengono e promuovono pubblicamente i diritti all'aborto, come il presidente Biden - un assiduo frequentatore della chiesa e il primo presidente cattolico dagli anni '60 - e l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi.

PAPA FRANCESCO

La Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti ha rinunciato a un conflitto diretto su questo tema, dopo che il Vaticano ha messo in guardia dall'usare l'Eucaristia come arma politica. Francesco ha predicato che la comunione "non è la ricompensa dei santi, ma il pane dei peccatori".

Ma alcuni vescovi hanno persistito. L'arcivescovo Salvatore J. Cordileone di San Francisco, un critico dichiarato del Papa, ha detto l'anno scorso che alla signora Pelosi non sarebbe stato permesso di ricevere la comunione nella sua arcidiocesi a meno che non fosse disposta a "ripudiare pubblicamente" la sua posizione sull'aborto.

Gli scontri tra il Vaticano e i vescovi americani conservatori sono spesso amplificati e incoraggiati dai media conservatori. Conduttori radiofonici e podcaster popolari mettono regolarmente in discussione la leadership del Papa e sollevano dubbi sulla sua legittimità. I siti web indipendenti più combattivi, come Church Militant e LifeSite News, seguono da vicino i passi falsi percepiti da Francesco e mettono a dura prova le istituzioni ecclesiastiche che dipingono come corrotte e profane.

donald e melania trump con papa francesco nel 2017

Molti dei leader conservatori di oggi sono stati promossi nella Chiesa più dottrinaria di San Giovanni Paolo II e di Papa Benedetto XVI. Hanno accusato Francesco, argentino, di essere antiamericano e anticapitalista e di aver allontanato la Chiesa dai suoi insegnamenti fondamentali. Ma egli ha sempre sostenuto, nel suo decennio da Papa, che la Chiesa era parte della storia, e non una fortezza da essa, e che doveva aprirsi e stare in mezzo alla gente per riflettere e rispondere alle loro sfide.

Parlando ai sacerdoti portoghesi questo mese, ha notato che nel corso dei secoli la Chiesa ha cambiato le sue posizioni su questioni come la schiavitù e la pena capitale. "La visione della dottrina della Chiesa come un monolite è sbagliata", ha detto. "Quando si va indietro, si crea qualcosa di chiuso, scollegato dalle radici della Chiesa", erodendo la moralità.

papa francesco

I suoi commenti erano in risposta a una domanda di un gesuita che ha detto di essere stato colto di sorpresa, quando ha trascorso un anno negli Stati Uniti, dalle dure critiche al Papa da parte di alcuni cattolici, compresi i vescovi.

Per alcuni, "la situazione dei migranti, ad esempio, è una questione minore", ha detto il Papa. "Alcuni cattolici la considerano una questione secondaria rispetto alle 'gravi' questioni bioetiche". Ma concentrarsi su questioni di moralità sessuale e declassare le questioni di giustizia sociale, ha detto, si scontra con la sua visione della vera Chiesa.

"Che un politico in cerca di voti possa dire una cosa del genere è comprensibile", ha aggiunto. "Ma non un cristiano".

PAPA FRANCESCO

Francesco ha costantemente sfoltito e isolato il clero conservatore americano più acceso e, in alcuni casi, aggressivo, rifiutando di promuovere alcuni arcivescovi a cardinali e negando loro il diritto di voto nel conclave che sceglie il Papa. In altri casi li ha semplicemente aspettati e ha accettato le loro dimissioni quando hanno raggiunto l'età della pensione obbligatoria.

Ma la Conferenza episcopale americana rimane una ridotta del conservatorismo cattolico, molto più conservatrice di Francesco e di molte altre Chiese nazionali. Durante un volo per l'Africa nel 2019, Francesco è sembrato riconoscere uno sforzo americano ben finanziato e sostenuto dai media per minare il suo pontificato, dicendo che è "un onore che gli americani mi attacchino" quando gli è stato chiesto del complesso conservatore-mediatico americano.

ABBEY FEDE - MEME BY EMILIANO CARLI

Sul volo di ritorno, gli è stato chiesto dell'opposizione sostenuta dai conservatori cattolici negli Stati Uniti, che lo hanno accusato di aver spinto i tradizionalisti a rompere con la Chiesa. Francesco ha detto di sperare che non si arrivi a tanto, ma di non essere necessariamente terrorizzato dalla prospettiva. "Prego che non ci siano scismi", ha detto Francesco all'epoca. "Ma non sono spaventato".

PAPA FRANCESCO 45