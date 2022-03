4 mar 2022 10:11

BEZOS CHIUDE BOTTEGA (MA APRE I SUPERMERCATI) - AMAZON HA ANNUNCIATO LA CHIUSURA DI TUTTE LE SUE LIBRERIE, I PUNTI AMAZON 4-STAR E I CHIOSCHETTI POP-UP DEI CENTRI COMMERCIALI - LA SCELTA DEL COLOSSO DELLO SHOPPING ONLINE È STATA FATTA PER CONCENTRARSI SUI NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI COME AMAZON FRESH, AMAZON GO, E WHOLE FOODS MARKET, QUEST'ULTIMO ACQUISTATO NEL 2017 PER 13 MILIARDI DI DOLLARI…