25 mag 2023 12:08

BIDEN HA UN MESSAGGIO PER ZELENSKY – IL “NEW YORK TIMES”, QUOTIDIANO MOLTO VICINO ALL’AMMINISTRAZIONE USA, RIVELA: DIETRO GLI ATTACCHI CON I DRONI AL CREMLINO C’È “PROBABILMENTE” UNA MANO UCRAINA. IL GIORNALE CITA “FONTI DELL’INTELLIGENCE USA”: SEMBRA CHIARO CHE L’INFORMAZIONE SIA STATA FATTA VEICOLARE PER FAR ABBASSARE LA CRESTA AGLI UCRAINI, CHE HANNO SEMPRE SMENTITO UN LORO COINVOLGIMENTO – CHE HANNO FATTO QUESTA VOLTA, A KIEV, PER FAR INCAZZARE GLI AMERICANI?