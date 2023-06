1 giu 2023 11:20

UN BISTURI PER DUE – SCATTA LA FAIDA TRA I DENTISTI E I MEDICI ESTETICI: IL DECRETO BOLLETTE PREVEDE CHE GLI ODONTOIATRI POSSANO OCCUPARSI NON SOLO DI BOCCA E DINTORNI, MA ANCHE DI FRONTE, GUANCE E OCCHI – UNA SCELTA CHE HA FATTO BALZARE SULLA SEDIA I PIALLATORI DI RUGHE CHE SI VEDONO “RUBARE” I CLIENTI DA SOTTO IL NASO E SI INCAZZANO: “MA COME PUÒ UN DENTISTA FARE UNA CORREZIONE DELLE PALPEBRE?”