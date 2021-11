BLEONA DA TASTIERA - PRIMA GIOCANO A FARE I MILIZIANI DELL'ISIS, POI QUANDO VENGONO ARRESTATI SE LA FANNO SOTTO: LA 19ENNE ORIGINARIA DEL KOSOVO BLEONA TAFALLARI, FERMATA A MILANO CON L'ACCUSA DI TERRORISMO INTERNAZIONALE, HA DETTO AL GIP CHE ERA "CASCATA NELLA TRAPPOLA" E CHE TENEVA IL MATERIALE NEL SUO CELLULARE POICHÉ SI TROVAVA IN UNA SITUAZIONE "DIFFICILE" - LA GIOVANE SI È RIMANGIATA TUTTO: "MAI PENSATO DI DIVENTARE MARTIRE, NÉ DI ANDARE A COMBATTERE"

bleona tafallari arrestata a milano per terrorismo 6

TERRORISMO: 19ENNE ARRESTATA AL GIP, CASCATA NELLA TRAPPOLA

(ANSA) - Ha detto di essere "cascata nella trappola" e di aver conservato il materiale nel suo cellulare poiché si trovava in una situazione "difficile". E poi di aver scaricato i pdf di pubblicazioni di propaganda dell'Isis e anche un manuale con le istruzioni per confezionare ordigni artigianali "per curiosità" ma di non averli "mai letti".

bleona tafallari arrestata a milano per terrorismo 4

Si è difesa così, dando la sua versione, Bleona Tafallari, la 19enne originaria del Kosovo, arrestata ieri a Milano con l'accusa di terrorismo internazionale e interrogata oggi dal gip Carlo Ottone De Marchi. La giovane ha spiegato di non aver mai "condiviso" le foto e i file trovati nel suo telefono.

bleona tafallari arrestata a milano per terrorismo 3

TERRORISMO: 19ENNE ARRESTATA, MAI PENSATO AL MARTIRIO

(ANSA) - Ha affermato di non aver mai preso in considerazione di "diventare martire, né di andare a combattere" nelle zone di guerra, Bleona Tafallari, la 19enne originaria del Kosovo, arrestata ieri a Milano con l'accusa di terrorismo internazionale e interrogata oggi dal gip Carlo Ottone De Marchi.

bleona tafallari arrestata a milano per terrorismo 2

La giovane ha negato gli addebiti e fornito la sua versione. All'accusa di aver raccolto fondi per aiutare le mogli dei soldati dello Stato Islamico a fuggire dal campo di prigionia a Raqqa, in particolare 21 mila dollari per una donna, ha replicato di averlo fatto perché era "dispiaciuta" per i bambini e "volevo aiutarla in qualche modo".

BLEONA TAFALLARI 33 BLEONA TAFALLARI BLEONA TAFALLARI 12 bleona tafallari arrestata a milano per terrorismo 5