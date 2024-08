E NON PENSO DEBBA INTERESSARE NESSUNO SE NON I DIRETTI INTERESSATI” –

Estratto dell’articolo di Giulio Ucciero per www.repubblica.it

maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano

Giallo al ministero della Cultura. Chi è Maria Rosaria Boccia, la quarantunenne presidente dell'associazione Fashion Week Milano Moda che si mostra spesso insieme al titolare della Cultura Gennaro Sangiuliano? E soprattutto perché festeggia una nomina da consigliere del ministro se questa designazione non risulta a nessuno?

[...] Dal dicastero di Sangiuliano smentiscono nettamente la notizia a Repubblica: “Non c’è alcuna nomina”. Boccia, che pubblica decine di foto al fianco del ministro, si era esposta due giorni fa via social: “Grazie a Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi”. Ma anche sul sito del ministero non è stato pubblicato alcun decreto di nomina a firma di Sangiuliano.

post di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano 1

Dalle foto su Instagram è chiara la vicinanza della donna al ministro della Cultura: selfie con Sangiuliano a Pompei, a Rimini, alla Pinacoteca di Brera (presente anche La Russa junior), al festival di Taormina, a Sanremo e alla Camera dei Deputati.

Scorrendo il suo profilo social, prima del titolare della Cultura, spuntano foto con diversi parlamentari di FdI e qualche posa anche con Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Boccia infatti è l’ideatrice dell’intergruppo parlamentare “Dieta mediterranea, nutrizione, prevenzione & cultura” [...]

A scartabellare tra i suoi molti post si nota pure che Boccia è diventata la presidente del Comitato tecnico-scientifico di un altro intergruppo, quello sulla chirurgia estetica dal nome “La cultura della Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere”. Queste nomine sì, esistono. L’altra, quella da consulente di Sangiuliano, come anticipato da Dagospia, invece no.

Maria Rosaria Boccia francesco lollobrigida

Fiutato il putiferio, almeno tra gli addetti ai lavori, Boccia però non fa marcia indietro e ribadisce la sua versione in una story sui social: “Ad oggi il decreto di nomina a consigliere ai Grandi Eventi (a titolo gratuito) è stato firmato dal Ministro e attendiamo la ratifica. Una volta ratificata il Ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati”. A Repubblica Boccia non risponde e al Collegio Romano non risulta nulla di tutto ciò. [...]

