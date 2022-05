31 mag 2022 15:37

BODY-SCEME! COSA DICONO LE TURBO-FEMMINISTE DEL CASO NASTI-ZANIOLO? NULLA, OVVIAMENTE - E' DIFFICILE PER LORO AMMETTERE CHE LE DONNE SANNO FARE BENE BODY SHAMING? (COME ERA DIFFICILE AMMETTERE CHE LA MANO SUL PACCO DI BLANCO ERA MOLESTIA) – LA INFLUENCER HA TIRATO IN BALLO LE DIMENSIONI DEL PISELLO DEL ROMANISTA, SUO EX: “CON QUEL GAMBERETTO NON SI SA COME ABBIA GIÀ AVUTO UN BAMBINO”