SIETE PROPRIO SICURI DI NON AVER AVUTO IL COVID? CI SONO MIGLIAIA DI PERSONE CHE PER DUE ANNI E MEZZO NON SI SONO MAI INFETTATE, PUR ESSENDO CIRCONDATE DA FAMILIARI E COLLEGHI CHE HANNO AVUTO IL VIRUS. MA È POSSIBILE? IN ALCUNI CASI SI TRATTA DI ASINTOMATICI CHE NON SANNO DI AVER CONTRATTO LA MALATTIA. IN ALTRI CASI CI SONO I COSIDDETTI SUPERIMMUNI. ANDARE A SCOVARE ENTRAMBE LE CATEGORIE È FONDAMENTALE PERCHÉ…