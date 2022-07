COSI' NON CE LA FAREMO MAI CONTRO OMICRON! – IL MINISTERO DELLA SALUTE RILANCIA LA CAMPAGNA PER LA QUARTA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID CON UNO SPOT IN CUI NONNA E NIPOTE VANNO IN AMBULATORIO SENZA MASCHERINA – MA COME? DA SETTIMANE SPERANZA NON FA CHE RIPETERE CHE “NEI LUOGHI A RISCHIO NON DOBBIAMO MOLLARE LA MASCHERINA”, CHE DOBBIAMO “STARE ATTENTI A NON INFETTARE I PIÙ FRAGILI”, CHE “IL VIRUS NON È SPARITO” E POI ALLA PROVA DEI FATTI… – VIDEO