BOLSONARO ANNUNCIA: “SONO NEGATIVO AL COVID”. E POI PUBBLICIZZA LA CLOROCHINA, FARMACO SULLA CUI EFFICACIA LA COMUNITÀ SCIENTIFICA HA MOLTI DUBBI MA CHE, PER IL PRESIDENTE BRASILIANO, E’ IN GRADO DI SCONFIGGERE IL COVID - A SAN PAOLO CANCELLATI I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE, PREVISTI A FEBBRAIO 2021 (POTREBBERO SLITTARE A MAGGIO-GIUGNO). E RIO DE JANEIRO PENSA DI FARE LO STESSO…

Dal “Corriere della Sera”

JAIR BOLSONARO E IL TEST NEGATIVO AL COVID

lo ha annunciato su Twitter e subito ne ha approfittato per fare propaganda. Ieri il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha spiegato in un tweet di essere risultato negativo al test del coronavirus. Poi, l'ennesimo spot per la clorochina, farmaco sulla cui efficacia la comunità scientifica ha dei dubbi, ma che - a detta di Bolsonaro (e di altri leader populisti) - è in grado di sconfiggere il Covid-19. Intanto nel Paese si continua a morire. Il Brasile è, insieme agli Stati Uniti, il Paese che guida le tristi classifiche globali per numero di vittime e di contagi. Ieri il sindaco di San Paolo, Bruno Covas, ha cancellato i festeggiamenti del carnevale che erano in programma per febbraio (si pensa a un possibile rinvio fra maggio e giugno) e gli organizzatori del carnevale di Rio stanno valutando di fare lo stesso.

