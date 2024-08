I BONTEMPONI SINISTRELLI HANNO LE CARTUCCE SCARICHE: SI SONO MESSI A FARE LE PULCI A J.D. VANCE PER...L’EYELINER – SUI SOCIAL È INIZIATA A CIRCOLARE LA NOTIZIA CHE IL CANDIDATO REPUBBLICANO ALLA VICEPRESIDENZA DEGLI STATI UNITI USI UNA MATITA NERA PER RENDERE LO SGUARDO PIU' INTENSO – I SUOI COLLABORATORI SI SONO AFFRETTATI A NEGARE L’UTILIZZO DI TRUCCHI...

DAGONEWS

j.d. vance accusato di usare l eyeliner 3

C’è una nuova teoria messa in campo dai detrattori dei J.D. Vance: sui social in molti si chiedono se il candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti utilizzi un eyeliner per truccarsi gli occhi e far apparire l’iride ancora più chiaro.

A guardare alcune foto, in effetti, pare che Vance abbia un contorno più scuro, un effetto che si ottiene utilizzando una matita nera sulla rima interna degli occhi. I suoi collaboratori sono scesi in campo per difenderlo dicendo che l’effetto potrebbe essere il frutto delle lunghe ciglia nere del politico.

j.d. vance accusato di usare l eyeliner 1

D’altra parte Donald Trump, 78 anni, è famoso per la sua abbronzatura aranciata e i capelli tinti di biondi che lo hanno fatto diventare un’icona. Poco giorni fa sui social è iniziata a circolare la notizia che Vance avesse fatto sesso con un divano. Ovviamente si trattava di una fake news.

ARTICOLI CORRELATI

j.d. vance accusato di usare l eyeliner 5 j.d. vance accusato di usare l eyeliner 4

j.d. vance accusato di usare l eyeliner 2