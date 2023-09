DA BRIVIDO FELINO A BRIVIDO QUATTRINO! A SPOLETO TUTTI CERCANO IL GATTO DI NINO FRASSICA: L'ATTORE HA PROMESSO UNA RICOMPENSA DI "5MILA EURO A CHI LO RITROVA" - IL GATTO HIRO È SCOMPARSO DA PIÙ DI 24 ORE, MA NELLA NOTTE È ARRIVATA UNA SEGNALAZIONE NEI PRESSI DELLA ROCCA DI SPOLETO (FRASSICA IN QUESTI GIORNI IMPEGNATO IN UMBRIA PER LE RIPRESE DELLE NUOVE PUNTATE DI DON MATTEO)

Estratto da gazzetta.it

"Sono Nino, mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo da questa mattina": a lanciare l'appello sui social è il comico e attore Nino Frassica, in questi giorni impegnato in Umbria per le riprese delle nuove puntate di Don Matteo, la fiction di Rai 1 in cui il 72enne interpreta da anni il maresciallo Nino Cecchini.

Hiro è un Sacro di Birmania, castrato e microchippato, svanito nel nulla nel centro storico di Spoleto, nell'area del Duomo, nella giornata di ieri, martedì 26 settembre. A lanciare l'appello non soltanto Nino Frassica, che via Instagram ha annunciato una ricompensa di 5mila euro per chi riporterà a casa, sano e salvo, il piccolo Hiro, ma anche la moglie dell'attore, Barbara Exignotis, che ha già rilasciato una dichiarazione alla stampa.

Il gatto, come raccontato da Barbara che si è rivolta anche al gruppo su Facebook Gatti smarriti - Umbria, è scappato dall'abitazione temporanea della coppia a Spoleto intorno alle 6 di ieri mattina, quando la donna ha aperto la porta finestra di casa per farlo uscire in terrazzo. Il felino, però, sarebbe passato rapidamente verso l'abitazione dei vicini e da lì sarebbe sceso in strada dalle parti della chiesa di Sant’Eufemia.

LE PAROLE DI BARBARA EXIGNOTIS — "È il più piccolo del nostri tre gatti, non conosce la città e appena abbiamo visto che non era più in casa abbiamo subito avviato le ricerche", ha raccontato Barbara al quotidiano La Nazione. L le ricerche non hanno ancora dato esito positivo, anche se qualcosa si è mosso. Nino Frassica, sempre via Instagram, ha comunicato questa mattina che durante la notte Hiro è stato avvistato "nei pressi del giro della rocca a Spoleto", a poche centinaia di metri dalla residenza temporanea di Frassica e Barbara Exignotis.

