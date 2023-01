BRIVIDO FELINO – UN LEOPARDO È RIUSCITO A SCAPPARE DALLO ZOO DI DALLAS, IN TEXAS: HA TROVATO UNO TRAPPO NELLA RETE E SI È ALLONTANATO SENZA FARSI NOTARE – PER LA POLIZIA, IL RECINTO DA CUI È SCAPPATO È STATO TAGLIATO INTENZIONALMENTE - DOPO 24 ORE DI RICERCHE, E TANTA PAURA NELLA POPOLAZIONE, L'ANIMALE È STATO INDIVIDUATO VICINO ALLA...

Un leopardo nebuloso è fuggito dallo zoo di Dallas. Appena dato l'allarme, è partita la caccia in città: agenti di polizia dotati di droni hanno aiutato il personale del giardino zoologico a rintracciare l'esemplare in fuga. […] Nova - questo il nome del leopardo nebuloso, "non rappresenta un pericolo per l'uomo: Molto probabilmente, quando è spaventato, si arrampica su un albero, si tiene alla larga da noi, va a caccia di scoiattoli e uccelli e spera di non essere notato".

[…]. Lo zoo ha spiegato di aver scoperto la scomparsa di Nova venerdì mattina quando il personale ha controllato il recinto che il leopardo di quattro anni condivide con la sorella Luna e ha trovato uno strappo nella rete.

La libertà per Nova è durata poco: il felino è stato individuato vicino alla sua tana all'interno del giardino zoologico che ne ha comunicato il ritrovamento. RImane invece aperta l'indagine su come abbia fatto a fuggire, […] ha dichiarato il sergente di polizia di Dallas Warren Mitchell in una conferenza stampa. "Il recinto da cui è scappato è stato tagliato intenzionalmente".

