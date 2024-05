BUESKY? BYE-BYE! - JACK DORSEY, IL FONDATORE DI TWITTER, ESCE DA "BLUESKY", IL SOCIAL MEDIA "DECENTRALIZZATO" NATO COME ALTERNATIVA DI "X" DOPO L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI ELON MUSK - DORSEY HA ANNUNCIATO IL SUO ADDIO PROPRIO SULLA SUA EX CREATURA MENTRE RISPONDEVA AD UN UTENTE CHE CHIEDEVA "SEI ANCORA NEL CONSIGLIO DI BLUESKY?", MA LA SOCIETA' NON HA ANCORA FATTO MENZIONE DELLA SUA PARTENZA…

(ANSA) - Alti e bassi per Bluesky, il social decentralizzato che si pone come concorrente di X. Con un post proprio sul servizio rivale, Jack Dorsey ha annunciato di non far più parte del consiglio di amministrazione dell'azienda che aveva egli stesso fondato quando Bluesky era un progetto interno di Twitter. In risposta ad un utente che chiedeva "sei ancora nel consiglio di Bluesky", Dorsey ha scritto solo "no".

Non si conoscono le motivazioni dietro la scelta ma è chiaro che il social, senza la guida di un personaggio carismatico come il co-fondatore, a cui si deve anche il circuito di pagamenti elettronici Square, perde parecchio. Il progetto di Bluesky era partito negli uffici dell'allora Twitter nel 2019, separandosene poco dopo. L'accesso, sin dal lancio nel 2023, è stato chiuso e solo su invito fin quando, a marzo del 2024, la società ha deciso di aprire a tutti. Mentre Jack Dorsey sedeva nel consiglio di amministrazione, Bluesky è stato guidato da Jay Graber, amministratore delegato dal 2021.

Dorsey era sempre stato critico nei confronti della sua ex creatura, Twitter, quando è stata acquisita da Elon Musk. In un suo ultimo post, avevo scritto: "non dipendere dalle aziende se vuoi vedere garantiti i tuoi diritti. Difendili tu stesso usando la tecnologia che hai a disposizione". La società non ha ancora fatto menzione della partenza di Dorsey, che comprare ancora come parte del consiglio di amministrazione sul sito web. Secondo alcune fonti riportate da TechCrunch, Dorsey avrebbe cancellato il suo account Bluesky mesi fa.

