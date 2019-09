29 set 2019 18:39

BUONA QUESTA CARNE, SA DI PNEUMATICO - UNA COPPIA NON TROVA LO CHEF PER LE NOZZE: VOGLIONO QUALCUNO CHE AI LORO OSPITI CUCINI MANICARETTI A BASE DI ''ROADKILL'', OVVERO SELVAGGINA MESSA SOTTO DALLE AUTO E TROVATA SUL CIGLIO DELLA STRADA. PER ECOLOGISTI NON VEGANI, È UN MODO PER NON AMMAZZARE ALTRI ANIMALI. HANNO OFFERTO 5700 MA ANCORA NON TROVANO IL CATERING…