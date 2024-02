BUSINESS MUST GO ON – A ROMA È STATO ARRESTATO UN 33ENNE CHE CONTINUAVA A SPACCIARE COMODAMENTE DA CASA SUA NONOSTANTE FOSSE AI DOMICILIARI PER...SPACCIO! – L’UOMO, AGLI ARRESTI DA POCO PIU’ DI DUE MESI, E' STATO BECCATO CON 10 DOSI NASCOSTI NELLE MUTANDE E CON ALTRE 300 DOSI IN UN CONTENITORE CHE HA CERCATO DI GETTARE VIA ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI – A SETTEMBRE IL PUSHER ERA STATO GAMBIZZATO IN UN AGGUATO, FORSE PER UN REGOLAMENTO DI CONTI PER DROGA…

Rossella Dell'Anno Federica Pozzi per “il Messaggero”

Gambizzato in strada nel quadrante est di Roma lo scorso settembre, ai domiciliari per spaccio da due mesi e di nuovo in manette - nella tarda mattinata di giovedì - per lo stesso reato mentre era ristretto in casa con tanto di braccialetto elettronico.

A portare alla luce i più recenti movimenti illeciti di Mario P., 33enne romano pluripregiudicato, sono stati gli agenti del distretto Casilino i quali, dopo essere stati informati di una possibile attività di spaccio in un appartamento in zona Prenestina, hanno sorpreso l'imputato con 10 dosi di cocaina nascosti negli slip. Non solo, non essendosi accorto della presenza degli agenti intorno all'appartamento, prima di aprire la porta aveva lanciato sul terrazzo del vicino un contenitore con 300 dosi di cocaina. L'arresto è stato convalidato ieri mattina a piazzale Clodio e il 33enne si trova ora in carcereè.

[…] Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, rendendo solo dichiarazioni spontanee in cui ammetteva le sue colpe. […] A settembre scorso, Mario P. era stato gambizzato a colpi di pistola in un regolamento di conti avvenuto in strada in zona Roma est.

L'AGGUATO

Era circa la mezzanotte del 13 settembre quando era stato raggiunto al polpaccio da un proiettile. A chiamare i soccorsi erano stati i residenti che avevano sentito l'esplosione. Una volta arrivati sul posto, gli agenti del distretto Casilino lo avevano trovato a terra ed era stato trasportato dal 118 al policlinico Casilino, non in pericolo di vita. Era stato interrogato ma non aveva voluto dare spiegazioni sull'accaduto: con ogni probabilità un regolamento di conti legato sempre allo spaccio.

