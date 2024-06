IL CALDO AFRICANO HA LE ORE CONTATE – L'ANTICICLONE MINOSSE ARROSTIRÀ LE CITTÀ ITALIANE FINO A DOMANI, CON TEMPERATURE FINO A 40 GRADI. POI ARRIVERÀ UNA PERTURBAZIONE DALLA PENISOLA IBERICA, CON UN NETTO CALO DELLA COLONNINA DI MERCURIO, SOPRATTUTTO AL NORD – PREVISTI TEMPORALI E ACQUAZZONI TRA LE ALPI E LA VAL PADANA. MENTRE AL SUD...

L'anticiclone africano ha raggiunto la sua fase culminante e mantiene condizioni di tempo stabile sull'Italia, dove il caldo e l'afa sono molto intensi. Intanto, spiega 3B Meteo, una depressione proveniente dalla Penisola Iberica si sta avvicinando al Nord Italia e determinerà un'intensificazione dell'instabilità già da giovedì 20 giugno sulle aree a nord del Po.

Venerdì 21 giugno condizioni di instabilità al Nord, con rovesci e temporali tra Alpi e alta Val Padana in marcia da ovest ad est e con temperature in calo. Sul resto d'Italia, invece, il tempo si manterrà più stabile. Caldo sempre piuttosto intenso e condizioni siccitose al Sud.

Le previsioni meteo di giovedì 20 giugno

Al Nord piogge e rovesci su Piemonte e Valle d'Aosta in estensione in giornata ad Alpi centro-orientali, Lombardia e in serata anche alla pianura veneta. Nuvoloso con qualche debole pioggia sulla Liguria centro-occidentale. Sole offuscato da stratificazioni alte sull'Emilia Romagna con clima asciutto.

Al Centro sole offuscato da velature e stratificazioni alte in marcia dal versante tirrenico a quello adriatico, addensamenti più compatti in Toscana ma senza fenomeni. Al Sud sole offuscato da velature e strati alti, del tutto innocui. In Sardegna transito di strati alti a tratti compatti al mattino, con qualche pioggia sul Sassarese. […]

Cosa succede venerdì 20 giugno

Al Nord instabile già al mattino su Piemonte e Valle d'Aosta con rovesci anche temporaleschi in estensione in giornata a Lombardia, centro-est Alpi e alto Triveneto in serata. Entro sera fenomeni in esaurimento al Nordovest con schiarite. […]

Al Centro sole offuscato da velature e stratificazioni alte, addensamenti più compatti nel pomeriggio sulle zone appenniniche con possibili isolati fenomeni sui rilievi laziali. Al Sud e in Sardegna in prevalenza soleggiato. Temperature in calo al Nord, Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche.

