IL CALDO VI AMMAZZA LA LIBIDO? NON AVETE ANCORA PROVATO QUESTE POSIZIONI! – GUIDA AL SESSO ESTIVO: PER NON DIVENTARE SUBITO SUDATI E APPICCICOSI POTETE AD ESEMPIO INFILARVI INSIEME ALLA VOSTRA PARTNER SOTTO LA DOCCIA, GIRARLA E PRENDERLA DA DIETRO POI C’È IL “JOYSTICK”, OPPURE LA “X”: LEI A PANCIA IN SU ALZA LE GAMBE E LE APPOGGIA AL PETTO DI LUI INCROCIATE. A QUEL PUNTO… – VIDEO

Valentina Mazza per www.cosmopolitan.com

Sesso d’estate? Sfatiamo un mito, non è proprio il massimo farlo quando fa caldo, perché trovare le posizioni comode non è facile se in un attimo diventate sudati e appiccicosi. Una sensazione per niente piacevole che non invoglia a lasciarsi andare ad acrobazie erotiche tra le lenzuola. Eppure non puoi perderti l’occasione di viverti la passione, che in questo periodo, proprio come le temperature, è più hot che mai. Perché sarà merito dell’abbronzatura e di questo senso di libertà e voglia di divertirsi che si attivano quando si entra in modalità vacanza, ma confessiamolo, ognuna di noi in questo momento dell’anno si sente ancora più sexy e seducente. E questo ti rende ancora più affascinante e più sicura, pronta a sperimentare e capace di scegliere liberamente quello che è meglio per te. L'importante è prendere sempre le giuste precauzioni e fare sesso protetto per goderti il piacere senza pensieri. Quindi l’attimo va colto amica, ma evitando di farsi una sauna tra le braccia del proprio partner. Basta solo trovare il modo giusto di amarsi, magari provando a farlo non solo a letto, ma anche in altre ambienti più freschi, come la doccia o la vasca da bagno. Ecco 7 posizioni “estive” per fare sesso in modo comodo, all’insegna del piacere.

1. In piedi sotto la doccia

Tornati dal mare o a fine serata, infilatevi assieme sotto il getto dell’acqua. Dagli le spalle e appoggia le mani alla parete trovato una postura comoda, lui da dietro saprà fare il resto. Una posizione alternativa è la ballerina, uno di fronte all’altro, e tu con una gamba alzata. La doccia è una situazione perfetta per darsi una bella rinfrescata e accendere la scintilla della passione. Perché una volta rigenerati e appagati, potrete continuare il vostro rendez vous erotico in qualche altra stanza, l’importante è che sia ben ventilata.

2. Il Doggy style

Magari non rientra nelle tue posizioni preferite, perché ti sembra poco romantico, visto che non vi guardate negli occhi. Oppure pensi che sia troppo hard e ti fa sentire esposta. Ma se superi questi timori e vuoi provarla, sappi che durante i mesi estivi, quando fa troppo caldo, è molto funzionale. Il motivo? La pecorina richiede un minimo contatto di pelle e quindi il rischio di sudare si abbassa notevolmente.

3. La X

Potete sperimentarla sul tavolo o sul letto. Stenditi a pancia in su, alza le gambe e incrociale, appoggiandole al suo petto. Il tuo lui invece sarà in piedi di fronte a te. Più stringerai le gambe, più il piacere sarà intenso. Questa posizione, anche se può sembrare faticosa, in realtà non richiede grandi sforzi e abilità acrobatiche. E inoltre vi permette di amarvi con passione senza sudare troppo.

4. Il Joystick

Vuoi guidare tu il gioco? Fallo stendere sulla schiena, dicendogli di rilassarsi e stendere le braccia in alto sopra la testa. Ora siediti sopra di lui a cavalcioni, allungando le gambe fino all’altezza delle sue spalle, con le ginocchia leggermente piegate. Per sentirti comoda puoi appoggiare le mani sulle sue ginocchia, prima di iniziare a muoverti ruotando i fianchi.

5. Nella vasca

Riempitela di acqua fresca (non freddissima, perché potrebbe inibire la sua erezione) e poi siediti sopra di lui, inginocchiandoti e dandogli la schiena. Inclinati leggermente in avanti e con il doccino indirizza il getto d’acqua tra le vostre gambe mentre fate l’amore. Sarà un’insolita stimolazione che solleticherà ancora di più i vostri sensi, regalandovi un piacere in più.

6. L’amazzone

Fai sdraiare il tuo partner sulla schiena, lasciando una gamba distesa e tirando l'altra su, con il ginocchio piegato. Ora mettiti sopra di lui, tra le sue gambe, dandogli le spalle e conduci tu al galoppo fino a raggiungere il massimo piacere. Questa posizione ti aiuta anche ad avere una fantastica stimolazione clitoridea, che ti poterà più velocemente all’orgasmo.

7. Rafting

Perfetto da fare in piscina, se ne avete una tutta per voi. Sdraiati su un materassino a pancia sotto e con le gambe a mollo. Lascia che a sostenerle sia lui, aggrappandosi alle tue cosce mentre fate l’amore. Questa posizione, che ricorda quella della carriola, ma molto meno faticosa visto che siete in acqua, permette una profonda penetrazione, dandovi un forte piacere.

