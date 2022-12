23 dic 2022 12:22

CAPITALE CRIMINALE! UN GRUPPO COMPOSTO DA 6 O 7 PERSONE HA FATTO IRRUZIONE AL "MOKU", UN NOTO LOCALE DI PONTE MILVIO, A ROMA, VERSO LE DUE DI NOTTE, E HA RAPITO UN 18ENNE, FIGLIO DI UNO DEI "NARCOS" DI SAN BASILIO, COSTRINGENDOLO A ENTRARE CON FORZA IN UNA MACCHINA - NON C'ERANO PATTUGLIE IN STRADA IN GRADO DI FERMARLI - NESSUNA NOTIZIA PER ORA DEL RAGAZZO - LA GEOGRAFIA DELLA MALAVITA DELLA ZONA TRA ALBANESI, 'NDRANGHETISTI E ULTRAS…