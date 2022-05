CAPITALE UNGULATA – I CINGHIALI CONTINUANO A FARE DANNI A ROMA! IERI SERA DUE UOMINI SONO RIMASTI FERITI: ERANO A BORDO DI UNO SCOOTER E NE HANNO PRESO IN PIENO UNO, UCCIDENDOLO – I MOTOCICLISTI SONO STATI PORTATI AL PRONTO SOCCORSO, LA CARCASSA DELL’ANIMALE SARÀ ANALIZZATA PER ACCERTARE LA PRESENZA DI PESTE SUINA…

Due uomini sono rimasti leggermente feriti dopo che lo scooter su cui viaggiavano ha centrato, uccidendolo, un cinghiale. Il fatto è avvenuto di notte all’altezza di via Pietro de Cristofaro, nel quartiere romano di Prati: lo scooter non ha potuto evitare un branco di cinghiali in transito. Un esemplare è stato travolto e ucciso dal mezzo.

I due motociclisti sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La carcassa dell’ungulato sarà adesso analizzata per accertare l’eventuale presenza della peste suina.

