PUTIN A TUTTO GAS - “MAD VLAD” HA PROMESSO A DRAGHI E SCHOLZ CHE LE AZIENDE EUROPEE POTRANNO CONTINUARE A PAGARE IN EURO O DOLLARI, MA COME ANDRÀ A FINIRE DAVVERO? IL PRESIDENTE RUSSO HA DATO IL VIA LIBERA AL “NUOVO” SISTEMA DEI PAGAMENTI, CHE CONVERTIRÀ IN RUBLI I PAGAMENTI PER LE ESPORTAZIONI “VERSO I PAESI OSTILI”. UN ESCAMOTAGE PER NON FAR CROLLARE LA VALUTA…