Twitter è stato un buon investimento per Elon Musk? A giudicare dai primi mesi di nuova gestione, potremmo dire: decisamente no. Parlano i numeri, in particolare quelli raccontati dalla società di servizi finanziari Fidelity, secondo cui oggi il social network vale appena un terzo di quanto Musk ha pagato per ottenerlo. Precisamente, il 33 per cento. Se consideriamo che la cifra dell'acquisizione era pari a 44 miliardi di dollari, significa che oggi la società vale «solo» 14,6 miliardi di dollari circa.

Musk aveva già ammesso di aver pagato una cifra spropositata per acquisire di Twitter. Più recentemente, aveva ammesso che il suo valore si era dimezzato. […] il fondo Fidelity Blue Chip Growth ha ridotto la sua partecipazione a Twitter per la terza volta dall'acquisizione di Musk. Dagli 8,63 milioni di dollari di fine novembre, ora è valutata 6,55 milioni.

