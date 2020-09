IL CARROCCIO DEI FESTINI - ORGE CON COCA E MINORENNI A BOLOGNA, SEI INDAGATI: AI DOMICILIARI IL LEGHISTA LUCA CAVAZZA, CANDIDATO CON BORGONZONI ALLE ULTIME REGIONALI (FECE RUMORE, ALL'EPOCA, LA SUA VISITA SULLA TOMBA DI MUSSOLINI). IN CARCERE L'IMPRENDITORE DAVIDE BACCI - TUTTO È PARTITO DALLA DENUNCIA DI UNA MADRE CHE AVEVA INTERCETTATO DEI VIDEO NEL CELLULARE DELLA FIGLIA…

Il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro ha eseguito sei misure cautelari di vario tipo nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Tra le vittime figurerebbero anche ragazzine minorenni, coinvolte in 'festinì dove giravano sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stato disposto il carcere.

Tra le persone coinvolte nell'indagine ci sono un avvocato e un agente immobiliare, aspirante politico, molto noto negli ambiti ultras della Virtus pallacanestro: Luca Cavazza, 27 anni, candidato per la Lega con Lucia Borgonzoni alle ultime elezioni regionali, è ai domiciliari. Nel 2016, a 23 anni, fu il più giovane in corsa per Forza Italia alle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco di Bologna. Fece rumore, all'epoca, la sua visita sulla tomba di Mussolini e il post su Facebook: "Tutto quello che fu fatto non potrà essere cancellato. A noi!".

Domiciliari anche per Fabrizio Cresi. Per l'imprenditore Davide Bacci, invece, è scattata la custodia in carcere, sulla base dell’ordinanza del gip Letizio Magliaro e delle richieste del pm Stefano Dambruoso,. E' nella sua villa, secondo la ricostruzione dell'accusa, che si sarebbe tenute vere e proprie orge.

Ieri sono state eseguite perquisizioni. Secondo quanto ricostruito l'ipotesi degli investigatori è di un giro di ragazzine arruolate e portate in un residence fuori città, per prestazioni sessuali in cambio di droga. Tutto è partito dalla denuncia di una madre che aveva intercettato dei video nel cellulare della figlia. Gli indagati sono difesi tra l'altro dagli avvocati Gabriele Bordoni e Giovanni Voltarella.

