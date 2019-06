MARCO CARTA ARRESTATO

IL GIUDICE NON CONVALIDA L’ARRESTO DI MARCO CARTA

DANDOLO FLASH! MARCO CARTA RINVIATO A GIUDIZIO

MARCO CARTA È INDAGATO

Da www.corriere.it

Il cantante Marco Carta, 34 anni, è stato arrestato venerdì sera, insieme con una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano. Stava uscendo dalla Rinascente con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sabato mattina al processo per direttissima il giudice non ha però convalidato l’arresto. Il cacciavite usato per togliere l’antitaccheggio e le magliette erano nella borsetta della donna. E il cantante si è difeso dicendo «di non aver rubato lui le t-shirt».

Ora la polizia locale ha acquisito i video delle telecamere di sorveglianza della Rinascente, per ricostruire quanto accaduto. Marco Carta comunque rimane imputato: è stato infatti rinviato a giudizio con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il processo si terrà a settembre. Il giudice invece ha convalidato l’arresto per la donna, che è stata comunque scarcerata.

La difesa

«Le magliette non le ho prese io, l’hanno visto tutti. Il giudice ha capito, ora sono un po’ scosso perché non sono abituate a questa cose», ha commentato il cantante uscendo dall’aula del Tribunale di Milano dove si è tenuta l’udienza dopo l’arresto. «Ma chi le ha rubate?», gli hanno chiesto i giornalisti. «Non mi va di dirlo. Non faccio la spia. Non sono stato io, questa è la cosa più importante e sono felice di poterlo dire», ha risposto Marco Carta, precisando che «magari ne approfitterò per chiarire bene sui social». «È totalmente estraneo. Marco è una bravissima persona - ha aggiunto il suo avvocato, Simone Ciro Giordano, ai microfoni dopo l’udienza -. Il giudice ha acclarato ciò nell’ordinanza in cui non ha convalidato l’arresto e non ha applicato alcuna misura cautelare». «Carta è felice - ha aggiunto - È stato contentissimo».

La carriera

Marco Carta, 34 anni, è diventato famoso al grande pubblico dopo la vittoria di «Amici» nel 2008. L’anno successivo la vittoria al Festival di Sanremo con «La forza mia». Nel 2017 poi la vittoria nella settima edizione di «Tale e quale show».Di lui si era parlato anche a ottobre 2018 quando aveva fatto coming out in diretta tv raccontando: «Non voglio più nascondermi, sono fidanzato e felice».

