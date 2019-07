DANDOLO FLASH - E' IL RICCHISSIMO RAMPOLLO CHARLEY VEZZA, PROPRIETARIO DEL MARCHIO "GUFRAM", IL NUOVO UOMO DI MARICA PELLEGRINELLI - PER SVIARE IN MOLTI AVEVANO MESSO IN GIRO LA VOCE CHE LA ORMAI EX SIGNORA RAMAZZOTTI AVESSE UNA LIASON CON L'ARCHITETTO STEFANO BELLINGARDI...