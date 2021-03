CASINO ROYAL – L’INTERVISTA DI OPRAH WINFREY A HARRY E MEGHAN INIZIA A PRODURRE EFFETTI: IL PARTITO LABURISTA HA CHIESTO CHE BUCKINGHAM PALACE APRA UN’INDAGINE INTERNA SULLE “PREOCCUPAZIONI SUL COLORE DELLA PELLE” DEL PICCOLO ARCHIE CHE UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE AVREBBE ESPRESSO A HARRY - E INTANTO ALL’EX ATTRICE ARRIVA LA SOLIDARIETÀ DELLA COMUNITÀ BLACK AMERICANA, DA SERENA WILLIAMS ALLA POETESSA “GRIFFATA” AMANDA GORMAN

L'INTERVISTA DI OPRAH A HARRY E MEGHAN: "NEI MESI IN CUI ERO INCINTA DI ARCHIE CI DISSERO CHE NON GLI SAREBBE SPETTATO ALCUN TITOLO E SI LAMENTAVANO: 'NON SAPPIAMO QUANTO SARÀ SCURA LA SUA PELLE'"

2 – MEGHAN, LABOUR CHIEDE INDAGINE SU 'RAZZISMO' A CORTE ++

(ANSA) - LONDRA, 08 MAR - Il Labour britannico auspica per bocca della ministra ombra dell'Istruzione, Kate Green, che Buckingham Palace apra un'indagine interna sulle rivelazioni fatte dai duchi di Sussex nell'intervista alla Cbs in cui Meghan ha fra l'altro affermato di essersi sentita abbandonata dalla famiglia reale fino all'orlo del suicidio.

E in particolare sulle "preoccupazioni sul colore della pelle" di Archie che un membro della Royal Family non identificato avrebbe espresso a Harry prima della nascita. "Il razzismo non può avere spazio" nel Regno Unito, si limita a commentare da parte sua Vicky Ford, esponente del governo Tory di Boris Johnson.

Green, interpellata stamattina da Sky News assieme a Ford sull'esplosiva intervista dei Sussex alla Cbs, ha parlato di rivelazioni "davvero angoscianti e scioccanti". E visto che ci sono "accuse di razzismo, io mi aspetto che siano trattati dal palazzo con la massima serietà e pienamente investigate", ha incalzato.

Concetti analoghi vengono espressi in queste ore da altri esponenti politici e personalità britanniche, in primo luogo - ma non solo - da figure la cui provenienza familiare è legata a minoranze etniche.

La vicenda dei dubbi sul colore della pelle di Archie, che sta suscitando sdegno anche negli Usa e altrove, è al centro dell'attenzione, che si focalizza tuttavia pure su altri aspetti clamorosi dell'intervista: dal racconto sulla tentazione suicida denunciata da Meghan nel periodo più difficile della sua vita a corte e del rifiuto "dell'istituzione" di aiutarla ad avere assistenza psicologica esterna per timore di uno scandalo; al sospetto che il successo del primo tour ufficiale post matrimoniale dei Sussex - in Australia - abbia potuto suscitare la gelosia di altri Windsor (esattamente come accadde a suo tempo per Diana); fino alle rivelazioni sul senso di abbandono denunciato da entrambi; o ancora sulla resa ai 'ricatti' della stampa popolare imputata ai vertici della monarchia, "intrappolati" nello status quo; e sulle parole amare verso l'erede al trono Carlo (padre di Harry), ma anche verso i duchi di Cambridge, William e Kate.

In un quadro nel quale i duchi ribelli hanno 'risparmiato' solo la 94enne regina Elisabetta. In difesa del palazzo, non mancano peraltro i primi interventi di commentatori reali e specialisti di gossip da tempo critici verso Harry e Meghan, come Anna Pasternak.

Mentre Charles Anson, portavoce della regina negli anni della crisi legata alle vicende della principessa Diana, parla del programma della Cbs come di "un'intervista significativa", ma "da contestualizzare"; e comunque giura: "Nella casa reale non c'è neppure un filo di razzismo".

3 – 'RAZZISMO DI CORTE', GORMAN E BERNICE KING CON MEGHAN

(ANSA) - LONDRA, 08 MAR - Monta l'indignazione contro la Royal Family britannica fra alcune delle voci più note della comunità afroamericana d'oltreoceano dopo le rivelazioni dell'intervista a Oprah Winfrey di Meghan e Harry sui dubbi che un membro di casa Windsor di cui non hanno voluto fare il nome avrebbe avuto - prima delle nascita di Archie - a proposito di un possibile colore della pelle "troppo scuro" del futuro figlio dei duchi di Sussex

Dopo la reazione furiosa della leggenda del tennis Serena Williams, amica di Meghan, è arrivata quella di Amanda Gorman, la giovane poetessa protagonista della cerimonia d'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden: "Meghan - ha twittato - era la più grande opportunità di cui la Corona disponeva per un cambiamento, una rigenerazione, la riconciliazione in una nuova era.

Ma loro non solo l'hanno solo maltrattata, ma se la sono fatto scappare". Ancor più dura, in precedenza, era stata Bernice King, attivista e figlia di Martin Luther King: "Far parte della famiglia reale - aveva scritto - non è uno scudo dalla devastazione e dalla disperazione del razzismo".

