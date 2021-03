1 – MEGHAN MARKLE: "HO PENSATO AL SUICIDIO, MA NESSUNO MI HA ASCOLTATA" | HARRY: "ASPETTIAMO UNA BIMBA"

Sarà una bimba il prossimo figlio dei duchi di Sussex Meghan e Harry, ormai non più membri attivi della famiglia reale dopo l'accordo con la regina Elisabetta. Lo rivela lo stesso principe nell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey e trasmessa dalla Cbs. Una bella notizia che fa da contraltare a rivelazioni shock. La Markle dichiara di aver avuto pensieri suicidi quando entrò a Buckingham Palace e di aver implorato aiuto alla famiglia reale, invano.

"Quasi due miliardi di persone guardarono in tv il loro matrimonio, dall'esterno sembrava come una favola, poi sbalordirono il mondo rinunciando alle loro cariche reali". Così la voce di Oprah Winfrey apre l'attesissima e temutissima intervista ai duchi di Sussex, durata due ore.

Ai microfoni della Cbs la coppia, trasferitasi a Los Angeles un anno fa, spara a zero sui parenti coronati. In particolare la duchessa sostiene che non solo non fu protetta dalla casa reale britannica, ma che le persone che vi operavano desideravano mentire per proteggere altri.

"I reali temevano del colore della pelle di Archie" - Una delle dichiarazioni più forti riguarda anche le accuse di razzismo avanzate dalla moglie del figlio cadetto di Carlo e Diana. "Nei mesi in cui ero incinta di Archie - riferisce Meghan - ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry: 'Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle'". E ancora: "La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione".

"Sono stata silenziata" - "Se sono stata in silenzio o silenziata? La seconda", risponde Meghan a una domanda di Oprah Winfrey sulla sua esperienza nella casa reale. Anche se in principio la regina Elisabetta "la fece sentire benvenuta".

"Non ci hanno pagati" - In avvio d'intervista, Meghan tiene a precisare subito che non sono stati pagati per la conversazione con la famosa conduttrice americana. L'esclusiva è stata venduta a 68 Paesi e per i diritti la Cbs ha sborsato almeno sei milioni di euro.

"Ci siamo sposati tre giorni prima della cerimonia" - La duchessa di Sussex rivela poi che lei e Harry si sposarono tre giorni prima della cerimonia ufficiale. "Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio. Nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l'arcivescovo di Canterbury e ci siamo limitati a dire che questa cosa, questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo celebrare la nostra unione tra di noi".

Harry: "Deluso da mio padre perché conosce il dolore" - Arriva anche il turno di Harry Mountbatten-Windsor, sesto in linea di successione al trono d’Inghilterra, ai microfoni della Winfrey. Le parole più forti sono forse per il padre, il principe Carlo: "Sono deluso da lui, perché dopo la mia decisione di abbandonare la casa reale non rispondeva più alle mie telefonate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore. Lo amerò sempre, ma sono successe molte cose che fanno male".

"Ero in trappola, come ora mio padre e mio fratello" - "Ero in trappola, ma non sapevo di esserlo", prosegue Harry. "Intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia. Mio padre e mio fratello sono in trappola".

"Via per carenza di sostegno e di comprensione" - "Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e di comprensione": così il principe sintetizza i motivi che lo hanno spinto a lasciare la casa reale insieme alla moglie Meghan, citando inoltre il costante fuoco di fila dei media inglesi.

"La famiglia mi ha tagliato fuori finanziariamente" - "La mia famiglia mi ha tagliato fuori finanziariamente", denuncia poi il principe di Sussex, spiegando che i contratti milionari con Netflix e Spotify non facevano parte del piano quando abbandonarono la casa reale. La famiglia lo ha però tagliato fuori finanziariamente nella prima metà del 2020, costringendolo a trovare assieme a Meghan un modo per pagare le misure di sicurezza, revocate da Buckingham Palace.

"Abbiamo fatto il possibile per restare nella casa reale" - "Sono triste che sia accaduto ciò che è accaduto, ma so che abbiamo fatto tutto il possibile per restare nella casa reale", afferma il principe Harry a conclusione dell'intervista. "Oh mio Dio, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo per proteggerli", aggiunge Meghan.

2 – HARRY E MEGHAN, ADESSO È VERA GUERRA

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

È finita nel peggiore dei modi. L'intervista andata in onda ieri notte sulla tv americana Cbs ha segnato la frattura definitiva fra Harry e Meghan da un lato e la famiglia reale britannica dall'altro.

Da una sorda guerra fredda si è passati alla guerra guerreggiata: e le conseguenze destabilizzanti sulla monarchia si faranno sentire per lungo tempo a venire. «Non potevo restare zitta nel momento in cui la Ditta (ossia la famiglia reale) continuava a perpetuare falsità», ha detto la duchessa del Sussex a Oprah Winfrey, la regina dei talk show Usa, che la intervistava: e ha aggiunto che quel colloquio è stato per lei «liberatorio». Infatti ha parlato di tutto: della sua sofferenza mentale, del razzismo subito, delle tensioni con gli altri membri del clan Windsor, delle circostanze che hanno portato lei e suo marito Harry ad abbandonare il loro ruolo pubblico.

Meghan ha svelato che avrebbe voluto da tempo parlare con la sua amica Oprah: ma che le era stato impedito dai funzionari di Palazzo. Quando aveva ricevuto una chiamata dalla conduttrice americana, aveva dovuto mettere giù perché «non era il momento»: c'era altra gente nella stanza che la sorvegliava. «È stato un periodo incredibilmente duro», ha aggiunto Harry, che si è unito in un secondo momento alla conversazione, «ma almeno avevamo l'un l'altra». E ha paragonato la loro parabola a quella di sua madre Diana: «Temevo che la storia si ripetesse», ha detto.

Stamattina è stato preparato un briefing a colazione per la regina per metterla subito al corrente dei contenuti dell'esplosiva intervista. La sovrana non reagirà direttamente, preferendo far parlare i fatti: e si dedicherà a una fitta serie di impegni durante tutta la settimana. Già ieri ha presenziato alla Giornata del Commonwealth, trasmessa dalla Bbc , dove ha elogiato la «dedizione al dovere» e ha sottolineato l'importanza «dell'unità e amicizia»: parole che potrebbero essere lette come un indiretto rimprovero alla condotta dei duchi di Sussex.

Mentre da Buckingham Palace fonti ufficiose hanno già bollato l'apparizione della coppia sui teleschermi americani come «un circo»: ed è probabile che la vera rappresaglia non si faccia attendere. Un assaggio del livello a cui è scivolata la contesa lo si era già avuto nei giorni scorsi, quando sono emerse le accuse di bullismo lanciate contro Meghan dai membri dello staff di corte: rivelazioni che probabilmente sono state agevolate proprio dal Palazzo, che ha prontamente lanciato un'inchiesta sui fatti.

Ma cosa è andato storto in quella che al principio sembrava una meravigliosa favola contemporanea? Dopotutto, Meghan era stata ben accolta nella famiglia reale, come lei stessa aveva ammesso al principio: una donna indipendente, di origini afro-americane, era apparsa come una salutare boccata di aria fresca, come la possibilità di mettere un'antica istituzione al passo coi tempi.

Ma il suo carattere e la sua cultura si sono presto scontrate con le costrizioni del protocollo reale: a Palazzo lo staff l'aveva soprannominata la «Duchessa Difficile», mentre a Harry era riservato il poco lusinghiero nomignolo di «l'Ostaggio»». In particolare Meghan non aveva capito che in una monarchia vige il principio ereditario: e che quindi lei e Harry non potevano essere più che comparse dietro a William, l'erede al trono, e a Kate, la futura regina. Un ruolo di supporto che all'ambiziosa ex attrice andava stretto. Per questo avevano provato a immaginare per lei e Harry una posizione di «ambasciatori itineranti» del Commonwealth: ma neppure questo ha funzionato. Alla fine il divorzio è stato inevitabile: ma per tutti loro si è trattato di una occasione sprecata. E ora la monarchia britannica affronta una crisi esistenziale.

