NUOVA IMPEPATA DI NOZZE PER J.LO E BEN AFFLECK – I DUE HANNO CELEBRATO PER LA SECONDA VOLTA IL LORO MATRIMONIO NELLA PIANTAGIONE DELL’ATTORE IN GEORGIA, IN STILE “VIA COL VENTO”, CON UN CENTINAIO DI OSPITI TUTTI VESTITI DI BIANCO - A CELEBRARE LA CERIMONIA IL LIFE COACH DEI VIP JAY SHETTY, EX MONACO HINDU – I TRE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI SI CHIUDERANNO CON UN BARBECUE DOMENICALE – UNICO INTOPPO: LA MADRE DELLO SPOSO È CADUTA DA UN PONTILE, SI È FERITA A UNA GAMBA ED È FINITA PER QUALCHE ORA AL PRONTO SOCCORSO – VIDEO E FOTO