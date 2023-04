5 apr 2023 10:24

CAVOLI AMARI A BRUXELLES - LA PERQUISIZIONE ALLA SEDE DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO SI DEVE A UN’INCHIESTA IN GERMANIA SU MARIO VOIGT, ESPONENTE DELLA CDU TEDESCA, PER FRODE FINANZIARIA - NEL MIRINO C’E’ L’ASSEGNAZIONE DI UN APPALTO DA PARTE DI VOIGT A UN’AGENZIA DIGITALE E I PM SOSPETTANO CHE LUI ABBIA PRESTO UNA STECCA DA 17MILA EURO - SOLO CHE LA FACCENDA NON È LOCALE: L'ASSISTENZA DIGITALE ERA LEGATA ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PPE PER LE EUROPEE. ED FU L’ATTUALE PRESIDENTE DEI POPOLARI, MANFRED WEBER, A COOPERARE CON VOIGT...