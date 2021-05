CE N'E' PER TUTTE! ECCO LA CLASSIFICA DEI CINQUE VIBRATORI PIU' VENDUTI SUL SITO DI GOOP, IL MARCHIO DI GWYNETH PALTROW - AL PRIMO POSTO C'E' IL WELLNESS, IL "MASSAGGIATORE INTIMO DEFINITIVO": DESIGN ARTISTICO, 64 IMPOSTAZIONI DIVERSE, VIBRAZIONI PRECISE E "UNA STIMOLAZIONE CLITORIDEA MIRATA" - IL MODELLO A "IMPULSI D'ARIA" E' INVECE PROGETTATO PER DARE L'IMPRESSIONE DEL SESSO ORALE - PER I PRINCIPIANTI CONSIGLIATO UN MODELLO ECONOMICO E SEMPLICE, IL BILLIONAIRE

Dagotraduzione dal Daily Mail

Gwyneth Paltrow

Il marchio di lifestyle Goop di Gwyneth Paltrow ha pubblicato sul suo sito una guida ai «cinque vibratori più venduti» per celebrare il ritorno in magazzino del modello Weellness andato esaurito in 24 ore a febbraio.

Al primo posto c'è infatti il Wellness, definito dalla stessa Paltrow «il massaggiatore intimo definitivo», non solo per le sue funzioni, ma anche per il suo design artistico. Il vibratore offre otto modelli pulsanti su entrambi i lati, per un totale di 64 impostazioni diverse. La palla superiore è progettata per la stimolazione esterna, mentre l'estremità inferiore più sottile è pensata per «vibrazioni precise e una stimolazione clitoridea mirata».

Goop

Goop fa anche notare che l'estremità sottile può essere utilizzata per «penetrare da 3 a 7 centimetri». Per finire, il display della batteria a LED ha quattro luci che consentono agli utenti di sapere quanto tempo di ronzio è rimasto sul dispositivo.

Quando Gwyneth Paltrow ha annunciato il suo lancio a febbraio, Cleo Wade, poetessa e attivista, l'ha definita «un'icona» per aver speso il suo tempo durante la pandemia a creare il suo vibratore. «Dovevo passare il tempo, sai?» ha scherzato l'attrice e imprenditrice, che ne ha inviato uno omaggio ai suoi amici, tra cui Kim Kardashian, Drew Barrimore e Demi Lovato.

Nova 2

Al secondo posto c'è il vibratore a forma di coniglio Nova 2: le sue orecchie hanno motori indipendenti per raddoppiare il piacere. Il dispositivo, arrivato alla seconda generazione, ha una testa lunga che può essere regolata per aiutare gli utenti a trovare il loro punto G, mentre la testa più corta è progettata per essere «flessibile» e mantenere il «contatto continuo» sul clitoride. Nova 2 viene fornito con un'app che si sincronizza con il dispositivo. Gli utenti possono programmare modelli personalizzati o chiedere a un partner di controllare le vibrazioni da qualsiasi parte del mondo con accesso all'app.

Womanizer Premium

Terzo posto per il Womanizer Premium, il più costoso della lista. È un «vibratore clitorideo a impulsi d'aria» progettato per dare l'impressione di fare sesso orale. A differenza degli altri, questo dispositivo è pensato per essere posizionato sul clitoride «per formare un sigillo». Goop consiglia di «utilizzarlo con un lubrificante a base di acqua o olio». Il design aerodinamico si adatta al palmo della mano ed è realizzato con la tecnologia «smart silence» che garantisce che sia acceso solo quando è a contatto con la pelle.

Arc G-Spot

Tra tutti i vibratori della lista, l'Arc G-Spot, quarto della lista, è quello che assomiglia di più a un pene. Il vibratore a cinque velocità è dotato di cinque diversi modelli di vibrazione. Vanta anche il motore più potente del marchio e dura più di un'ora e mezza con un singolo caricabatterie. «Le sue vibrazioni profonde e rumorose sono progettate per essere godute sia internamente che esternamente: è curvato per colpire i punti sensibili sulla parete vaginale e la testa morbida a forma di bulbo è pensata per una stimolazione clitoridea mirata», ha spiegato Goop.

The Billionaire

L'ultimo della lista è il Billionaire Vibrator di Smile Makers è il più economico. Secondo Goop è il «classico proiettile» ideale «per i principianti» che desiderino esplorare. Il vibratore, che può essere utilizzato sia per la stimolazione esterna che per quella interna, è dotato di quattro velocità e due modalità di pulsazione. «È particolarmente piacevole se premuto contro la parete anteriore della vagina, dove può urtare contro la struttura interna del clitoride sull'altro lato», ha consigliato Goop.