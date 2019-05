CHE BRUTTA FLINT – SVOLTA NELLE INDAGINI SULLA MORTE DI KEITH FLINT, TROVATO SENZA VITA A 49 ANNI NELLA SUA CASA IN GRAN BRETAGNA: IL MEDICO LEGALE HA SPIEGATO COME NEL CORPO DEL CANTANTE SIANO STATE TROVARE TRACCE DI ALCOL E STUPEFACENTI CHE POTREBBERO FAR PENSARE A UN GESTO COMMESSO IN UNO STATO ALTERATO – “E SI STAVA SVAGANDO E QUALCOSA È ANDATO STORTO? HO PRESO IN CONSIDERAZIONE L’IPOTESI DEL SUICIDIO, MA…” (VIDEO)

Da "www.rockol.it"

keith flint

Si concluderà con un "verdetto aperto" l'inchiesta sulla morte di Keith Flint, il frontman dei Prodigy trovato senza vita nella sua abitazione di Dunmow, nell'Essex britannico, lo scorso 4 marzo all'età di 49 anni: come riferisce la testata locale Halstead Gazette, Caroline Beasley-Murray, il medico legale chiamato a condurre le indagini sulla morte dell'artista, ha spiegato come - nonostante la causa del decesso sia da individuare senza dubbio nell'asfissia procuratasi dallo stesso Flint - le tracce di stupefacenti (in particolare, cocaina e codeina) e alcol trovate nel suo sangue nel corso degli esami autoptici potrebbero far pensare a un gesto commesso in uno stato alterato e non lucido.

keith flint 4

"Ho preso in considerazione l'ipotesi del suicidio", ha spiegato la Beasley-Murray: "Per confermarla, avrei dovuto constatare che - nel bilancio delle probabilità - il signor Flint avesse maturato l'idea [del suicidio] e agito deliberatamente con la coscienza di provocare la propria morte. Avendo esaminato tutte le circostanze del caso, non credo che ci siano sufficienti prove per farlo".

keith flint 5

"Si stava forse svagando e qualcosa è andato terribilmente storto?", ha concluso il coroner: "Nel calcolo delle probabilità, lascerò il verdetto dell'indagine aperto".

Solo ieri - martedì 7 maggio - i Prodigy hanno postato sui propri canali social ufficiali un appello per sensibilizzare l'opinione pubblica su depressioni e problemi mentali: "E' stato un periodo duro per tutti nelle ultime settimane dalla morte di Keef", si legge nel messaggio del gruppo di "The Fat of the Land": "Se state combattendo con la depressione, la dipendenza o con tendenze suicide, vi prego, non soffrite in silenzio”.

keith flint 4 keith flint 1 keith flint 2 keith flint 3 keith flint 1 keith flint 3 keith flint e la moglie mayumi kai keith flint keith flint 2