CHE “RAZZA” DI PASTICCIO HA CREATO LOLLOBRIGIDA – DOPO LE SPARATE DEL “COGNATO D'ITALIA” SULLA SOSTITUZIONE ETNICA E LA “RAZZA ITALICA”, LA MAGGIORANZA S'È CONVINTA A DARE IL VIA LIBERA ALL’EMENDAMENTO CHE ELIMINA LA PAROLA “RAZZA” DA TUTTI DOCUMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PERÒ, SUBITO DOPO L'APPROVAZIONE DEL TESTO, PROPRIO DA FDI PONGONO IL PROBLEMA: “SI RISCHIA IL CAOS, PERCHÉ QUEL TERMINE È NECESSARIO PER INDICARE LE VARIE SPECIE ANIMALI…”

(Adnkronos) - "Eliminando la parola 'RAZZA' da tutti i documenti della pubblica amministrazione si rischia il caos. Bisognava precisare che lo stop all'utilizzo di questo termine vale solo per gli esseri umani e non per gli animali".

A lanciare l'allarme, apprende l'Adnkronos, sono alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, dopo che dalle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera è arrivato il via libera all'unanimità all'emendamento - presentato da Arturo Scotto del Pd - al decreto Pa che stabilisce che negli atti pubblici la parola 'RAZZA' venga sostituita da 'nazionalità'.

La proposta, che ha ricevuto il parere favorevole del governo, è stata firmata da tutti i gruppi. Ma restano le perplessità all'interno del partito leader della maggioranza, i cui esponenti ora chiedono di correre ai ripari.

"Quando è stato proposto l'emendamento del Pd a firma Scotto non si è considerato, in maniera anche un po' leggera se non irresponsabile, il fatto che il termine RAZZA viene utilizzato per le razze animali: non c'è stata questa distinzione. E' un termine che vale per i cani, per i bovini, i pesci...", osserva con l'Adnkronos il deputato di Fdi Andrea Mascaretti, membro della commissione Lavoro di Montecitorio, che si è fatto 'portavoce' dei dubbi di alcuni suoi colleghi.

"Penso ai mercati ittici, che sono spesso regolati dalle amministrazioni pubbliche. Nei documenti ci sono dei riferimenti alla 'RAZZA', intesa anche come singola specie ittica. In tutti questi casi, in tutti quei documenti delle pubbliche amministrazioni mi chiedo cosa avverrà d'ora in poi. Lo stesso vale per i libri di veterinaria che riportano la parola 'RAZZA': con l'abolizione di questo termine non ci sarebbe più corrispondenza tra gli atti della Pa e le definizioni utilizzate nel campo veterinario".

