CHE NOIA MORTALE SAREBBE LA CORONA INGLESE SENZA GLI SCANDALI - TINA BROWN SCODELLA UN LIBRO PIENO ZEPPO DI ANEDDOTI VELENOSETTI SUI WINDSOR: IL PRINCIPE ANDREA PASSÒ TRE GIORNI A GUARDARE PORNO A CASA DI UN AMBASCIATORE ED ERA SOLITO CHIAMARE FERGIE “LA GRASSA VACCA” – WILLIAM E HARRY SI ODIANO DA PRIMA DELL’ARRIVO DI MEGHAN E IL FUGGITIVO CONSIDERA CAMILLA LA STREGA CATTIVA: LEI, IN CAMBIO, HA TRASFORMATO LA SUA STANZA A HIGHGROVE NEL SUO GUARDAROBA – LO PSICOTERAPEUTA DI HARRY ARRUOLATO NEI SERVIZI SEGRETI E…

Patrizia De Tomasi per “Chi”

William e il fratello non si sopportano da 10 anni, Harry detesta Camilla, Andrea maltratta Fergie, Meghan è un’arrampicatrice. Ce n’è per tutti nell’ultimo libro della giornalista inglese. A parte Kate, “sta salvando la Corona”, e Diana, “sarebbe una regina superba”, scrive

Le nozze meglio riuscite dei membri della famiglia reale sono probabilmente quelle con il gossip. La casata dei Windsor trasuda ricchezza, glamour e una straordinaria propensione allo scandalo. E principi e duchi più si dannano a evitarlo e più ci cascano con tutte le scarpe. Inspiegabile.

Ce lo racconta molto bene Tina Brown, ex direttore di tre testate molto snob, Tatler, Vanity Fair e The New Yorker, biografa e confidente di Lady Diana, che pubblica in questi giorni la sua ultima fatica, The Palace Papers: Inside the House of Windsor—the Truth and the Turmoil, (che, liberamente tradotto, suona: I segreti di Palazzo. Nel cuore di Casa Windsor - la verità e le tempeste) atteso da anni. La Brown ha raccolto le confidenze di 120 gole profonde di Palazzo e non, tutte desiderose di spifferare succulente indiscrezioni.

WILLIAM E HARRY IN GUERRA

Nel suo libro Tina Brown conferma che i rapporti tra William e Harry erano tutt’altro che idilliaci da ben prima che arrivasse Meghan Markle, che la giornalista considera un’arrampicatrice sociale, ma non la causa della “Megxit”, solo l’acceleratore. Gli scontri tra i due fratelli, definiti “olimpici”, tanto erano furiosi, sarebbero iniziati una decina di anni fa, quando Harry ebbe l’impressione che il fratello si stesse accaparrando i ruoli pubblici migliori. La relazione peggiorò nel 2015, quando William divenne patrono della charity Tusk Trust, un ente per rinoceronti ed elefanti cui Harry teneva immensamente.

KATE, CHI LA DURA LA VINCE

“Nel 2011, l’interrogativo su Kate Middleton era se una ragazza di origini così poco esaltanti potesse manifestare le qualità di una futura regina. Ora la domanda è se i Windsor possano mai sopravvivere senza di lei”, scrive la Brown. Kate, secondo l’autrice, si è dimostrata fin da ragazza determinata nell’ambire al principe e ha saputo perseguire il suo desiderio. Facendosi aiutare dalla madre, Carole Middleton.

Ma a chi le ha chiesto se il matrimonio tra Kate e William sia stato un affare gestito da Carole, la Brown risponde secca: «No, la loro è stata, e lo è ancora, una storia d’amore». E a proposito della duchessa e di quanto sia ancora ancorata alla realtà, la Brown nel suo libro confida che Kate è solita girare per musei nel più assoluto anonimato per ammirare quadri e fotografie, da vera appassionata di arte qual è.

CRESSIDA E IL TERAPEUTA DEI SERVIZI SEGRETI

Secondo la Brown, quando Harry usciva con l’attrice Cressida Bonas, tra il 2012 e il 2014, “si sfogava” contro William e “manifestava vero risentimento” nei confronti del padre, il principe Carlo (cui rispedì indietro un esclusivo abito, dono per i suoi 30 anni, perché il sarto aveva sbagliato, a suo dire, le misure). Fu Cressida, e non Meghan, come si pensa, a convincere il principe, che viveva in uno stato perenne di rabbiosa alterazione, a vedere un terapeuta. Per motivi di sicurezza, e di discrezione, venne quindi scelto uno specialista che lavorava per l’M16, i servizi segreti britannici. Quando si lasciarono, in modo amichevole, lui le scrisse una lettera affettuosa, ringraziandola per avergli consigliato la psicoterapia.

HARRY E... LA STREGA CATTIVA

Si sa quanto Harry abbia poca simpatia nei confronti di Camilla di Cornovaglia, da lui ritenuta la donna che ha rovinato la vita alla madre e quindi anche a lui. Ma secondo Tina, Harry la detesta, a dir poco. La Brown ha saputo anche che la futura regina consorte, dal canto suo, una volta preso possesso di Highgrove, la tenuta di campagna di Carlo, ha smontato la camera da letto di Harry per farne il suo guardaroba.

CARLO E CAMILLA IN LOVE

Il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia si amano da 50 anni, piaccia o meno. E malgrado Tina Brown fosse amica e confidente di Lady Diana nel libro parla di Camilla con stima e la descrive come una donna molto sottovalutata. Il matrimonio con l’erede al trono è forte e felice.

ANDREA A LUCI ROSSE

“Il duca di York è una macchina per disonorare la Corona”, scrive Tina Brown. Il principe è riuscito a inorridire persino il primo ministro Boris Johnson, lui stesso abbonato agli scandali.

Dopo un pranzo di lavoro con Andrea disse: «Sono tutto fuorché repubblicano, ma se mai dovessi passare ancora un pranzo come quello di oggi, lo diventerei». La scrittrice non solo ricorda la passione smodata di Andrea per i film pornografici, che il duca guardò per un intero weekend nella villa di Palm Springs dell’ambasciatore Usa a Palm Springs nel 1983, snobbando i suoi inorriditi ospiti, ma cita anche un aneddoto inquietante.

Siamo soliti pensare che il rapporto di Andrea con Sarah Ferguson sia idilliaco, perché così lo descrive lei. Tina Brown scrive invece che un dirigente Usa le ha raccontato un episodio che prova una realtà ben diversa. A pranzo con Fergie nella Royal Lodge, la residenza a Windsor di Andrea, si sentì chiedere dal duca, appena entrato: “Ma lei che cosa sta facendo con questa grassa vacca?”.

SE DIANA FOSSE VIVA

A 25 anni dalla morte tragica della principessa del Galles, Tina Brown, che pranzò con Lady Diana sei settimane prima dell’incidente a Parigi e raccolse le sue ultime confidenze (al tavolo c’era anche Anna Wintour), ha una teoria tutta sua su come sarebbero andati gli eventi, se Diana fosse qui. A Time Magazine, che l’ha intervistata per l’uscita del libro, in cui scrive a piene mani dell’amica Diana, ha confidato: «Negli Anni 90 lei e Carlo erano in rapporti cordiali. Penso che i suoi tormenti si sarebbero placati, probabilmente avrebbe avuto un altro figlio e avrebbe accettato che il suo matrimonio non fosse mai stato la storia d’amore che aveva immaginato. Oggi, a 60 anni, sarebbe stata nel fiore degli anni. E credo che sarebbe stata una regina assolutamente superba».

