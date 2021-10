CHE "AMICO" PREMUROSO – “OGGI” PUBBLICA LE FOTO DI PAOLO BERLUSCONI A CASA DI MADDALENA CORVAGLIA. L’EX VELINA HA SMENTITO PUBBLICAMENTE LA RELAZIONE CON IL FRATELLO DEL CAV., PARLANDO DI UNA “LUNGA AMICIZIA”. SARÀ, DI CERTO È UNA FREQUENTAZIONE MOLTO ASSIDUA: PAOLO LA PASSA A PRENDERE PER PASSARE INSIEME IL WEEKEND, LA SERA SI FERMA PER UNA CENA A DUE, E IN ESTATE SONO USCITE LE LORO FOTO IN BARCA INSIEME

Da www.oggi.it

Il venerdì la passa a prendere per passare insieme il weekend. La sera si ferma per una cena a due. Insomma, le immagini esclusive del settimanale Oggi raccontano di una frequentazione più che assidua…

Maddalena Corvaglia ha sempre smentito il gossip che la vuole fidanzata con Paolo Berlusconi. Eppure, come svelano le immagini esclusive del settimanale Oggi, lui è sempre a casa di lei. Il venerdì la va a prendere per trascorrere il weekend insieme. La settimana dopo la raggiunge per trascorrere una serata a due. Insomma, si frequentano eccome… –

IL GOSSIP-BOMBA – In giugno il gossip-bomba di Maddalena Corvaglia innamorata di Paolo Berlusconi fece subito pensare alla nuova coppia dell’estate: l’ex velina, che ha sempre preferito uomini molto più grandi, si è innamorata del fratello del Cavaliere, amante delle (belle) donne di spettacolo.

«No, sono single e con Paolo c’è una lunga amicizia che mi lega alla sua famiglia, al figlio Davide e a sua moglie Matilde», precisò la biondissima showgirl. Che pubblicò su Instagram: «Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, e sappiate che quando succederà voi sarete i primi con cui lo condividerò».

IN ATTESA DI CONFERME… – Sarà. Intanto, però, sono uscite le loro foto in barca insieme in Sardegna. Le foto a Portofino. Ci sono stati weekend (non paparazzati) nella casa di campagna dei Berlusconi. E ora spuntano queste immagini dell’amico di famiglia che premurosamente va a prendere Maddalena sotto casa – da solo – per il weekend. E il venerdì dopo, invece, Paolo, l’amico di famiglia, va a trovarla – sempre da solo – per passare con lei una serata. Chissà: spunterà l’ufficializzazione prima o poi?

