Oltre 2.500 follower su Instagram e un book fotografico dove viene immortalata davanti ad auto sportive, in spa e mentre promuove trucchi e rossetti. E poi video girati a Parigi e Milano.

Ecco chi era Anna Kraevskaya, la fotomodella di 22 anni di nazionalità Ucraina morta a bordo della Ferrari che la mattina di Pasqua si è incendiata dopo aver centrato l'unico guard rail lungo la bretella Ivrea Santhià, ad Alice Castello (Vercelli).

L'auto sportiva era condotta dal Dj Hysni Qestaj, 40 anni, originario del Kosovo, ma residente a Villeneuve, in Svizzera, Comune del Canton Vaud. Lei sfilava nelle capitali della moda: Parigi e Milano.

[…] Originaria di Vinnytsia, sulla riva del fiume Buh Meridionale nell'Ucraina centrale, Anna Kraevskaya nel 2018 aveva lasciato il suo paese per lavorare come modella in Svizzera.

Le autorità svizzere non sono però riuscite ad individuare dove fosse realmente domiciliata. Viveva nel Canton di Vaud, proprio dove risiedeva anche Hysni Qestaj. Ed è forse qui che i due avevano iniziato a frequentarsi. Lui era sposato (poco dopo l'incidente la moglie è stata rintracciata in Kosovo insieme ai figli di 11 e 14 anni).

Tra loro sarebbe iniziata una frequentazione e proprio la notte della vigilia di Pasqua avevano deciso di scendere in Italia. Questaj aveva appena finito di mixare al «Jukebox» di Sion, in Svizzera. Musica HipHop, Dancehall, Afro, Trap e Reggaeton i suoi gusti. Da lì, a bordo sul bolide dell'amico, la Ferrari Gtc4 lusso, di colore bianco hanno affrontato un lungo viaggio; hanno oltrepassato le Alpi e sono arrivati nel Canavese.

Ma tra Ivrea e Santhià si è verificato lo schianto: l'auto si è incendiata e per loro non c'è stata speranza. I corpi del dj e della modella sono stati ritrovati carbonizzati nell'abitacolo della Ferrari, spezzata in due tronconi.

Il giorno dopo la sciagura nella caserma della Polstrada (a Settimo Torinese) si è presentato per il riconoscimento della salma il fratello di Questaj. Decisamente più complicato è stato invece risalire all'identità di Anna Kraevskaya: sono stati gli amici a segnalare la sua scomparsa, dalla notte di Pasqua, alla Gendarmeria elvetica che, a sua volta, era riuscita a mettersi in contatto con i parenti in Ucraina.

[…] Quell'auto correva - stando ai primi accertamenti - attorno ai 250 chilometri orari. E nelle ultime ore sta prendendo corpo l'ipotesi che il conducente sia stato colpito da un colpo di sonno.

