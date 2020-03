CHE STA SUCCEDENDO DAVVERO IN IRAN? – I DATI UFFICIALI SUL CORONAVIRUS, NEL PAESE DEGLI AYATOLLAH, PARLANO DI 1500 CONTAGIATI E 66 MORTI, MA C’È PIÙ DI UN DUBBIO CHE IL REGIME STIA NASCONDENDO LA VERITÀ – SU TWITTER GIRANO IMMAGINI E VIDEO MOLTO INQUIETANTI DI GENTE CHE COLLASSA PER STRADA E DI TOMBE SCAVATE DA PERSONE CON TUTA ANTI-VIRUS. IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE E LA VICEPRESIDENTE SONO POSITIVI, UN PARLAMENTARE E UN ADVISOR DI KHAMENEI SONO MORTI. GIÀ VENERDÌ, SECONDO LA “BBC”, I DECESSI SUPERAVANO QUOTA 200 – VIDEO

si scavano tombe in iran 1

"BBC" FLASH! IN IRAN I MORTI PER CORONAVIRUS SONO ALMENO 210, MOLTI DI PIÙ DEI 34 CONFERMATI UFFICIALMENTE DAL REGIME DEGLI AYATOLLAH – SE DA LÌ L'EPIDEMIA SI DIFFONDE IN IRAQ, IN AFGHANISTAN O PEGGIO ANCORA IN SIRIA O LIBIA SIAMO TUTTI FRITTI

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-bbc-quot-flash-iran-morti-coronavirus-sono-almeno-210-228351.htm

Traduzione del Thread di @aliostad

ospedale iran

L’epidemia di Coronavirus in Iran ha superato il livello di crisi. IL paese sta implodendo - la legalità e l’ordine pubblico spariranno nei prossimi giorni. Alcuni funzionari sono già morti e le infezioni si stanno allargando tra chi lavora negli ospedali e le forze di polizia.

Perché sta succedendo tutto questo?

Il regime ha nascosto i primi casi:

mostafa poormohammadi

Sono cominciati ad apparire prima delle elezioni, che necessitavano di un’alta affluenza Per una questione politica: non bloccare i voli da/per la Cina L’origine del contagio sembrano essere studenti religiosi arrivati a Qom dalla Cina Non sono stati chiusi i luoghi sacri Invece di informare il pubblico della gravità della situazione e dei rischi, il revime ha minimizzato ricorrendo alla tattica retorica del “combatteremo e lo sconfiggeremo)

IL TWEET DELLA BBC SUI MORTI IN IRAN PER CORONAVIRUS

Solo che adesso il virus si è diffuso ovunque. Il mondo ha un esempio perfetto di cosa possa significare fallire nel contenere il virus. Ho i miei genitori, mio fratello, gli zii là e sono molto preoccupato per loro.

masume ibtikar

Vi racconto alcuni esempi di cosa sta succedendo. Non ci sono rapporti ufficiali, quindi non c’è modo di verificare niente di quello che vi racconto. Un parlamentare eletto nelle elezioni di due settimane fa è morto. Proveniva dalla provincia di Gilan. (…) nella stessa zona sono state scavate molte tombe, potrebbero essere correlate all’alto numero di contagiati in quella provincia. Un membro di un equipaggio di una compagnia aerea è collassato all’aeroporto e poi è morto. Un’ambulanza di un obitorio è stata abbandonata dopo aver trasportato una vittima di Coronavirus nella provincia di Mazandaran, dove però non sono stati riportati contagiati ufficiali.

coronavirus iran

coronavirus iran 3

Una clinica del sud del paese è stata data alle fiamme dai alcune persone preoccupate perché nel centro erano stati trasferite 10 persone contagiate. PER FAVORE QUALCUNO AIUTI L’IRAN. ABBIAMO BISOGNO DI UNO SFORZO INTERNAZIONALE. Continuerò a twittare con la situazione che evolve. Non sto riportando altre notizie perché non sono confermate da più fonti, ma temo che sia tutto vero.

un uomo lecca la parete del santuario di fatima a qom iraj harirchi si sente male iin diretta

Nel frattempo, la base religiosa del regime sta negando tutto. Ci sono persone che leccano teche e altari per dimostrare che hanno un potere curativo. La letalità tra medici e infermieri è molto alta. Molti sono già morti. Nel frattempo il parlamento sta valutando di riconoscerle come martiri. L’ex ministro dell’Intelligence Mostafa Poormohammadi è stato ricoverato per il Coronavirus

masume ibtikar 2

Secondo RT il nipote della Guida Suprema è stato infettato. Khamenei è stato visto due giorni fa mentre dava un messaggio di incoraggiamento allo staff medico in una stanza con accanto soltanto il suo medico di fiducia. Con giorni di ritardo il governo ha deciso di mettere in quarantena la città di Qom, meta di pellegrinaggio e epicentro del focolaio in Iran. Sono stati riportati molti casi di persone collassate per strada, con immagini e filmati simili a quelli che arrivavano da Wuhan nelle prime ore dell’emergenza.

coronavirus iran 8

Per ora però non sembrano esserci segnali di panico per le strade. Le scuole sono chiuse in alcune province per 40 giorni ma molti negozi rimangono aperti, anche se alcuni serrano volontariamente, mentre sono stati cancellati molti eventi sportivi e concerti

Una nostra parente è stata contagiata e sta guarendo. Aveva qualche linea di febbre ma respirava con molta difficoltà È andata in ospedale ma siccome non aveva la febbre non è stata sottoposta a test.

coronavirus iran iran, ambulanza abbandonata dopo aver trasportato una persona morta per il coronavirus persone collassano per strada in iran 2 coronavirus iran 6 iraj harirchi 1 iraj harirchi 3 iraj harirchi coronavirus iran 4 coronavirus iran 5 coronavirus iran 1 si scavano tombe in iran una persona collassa in aeroporto in iran masume ibtikar 3 persone collassano in iran iran, ambulanza abbandonata dopo aver trasportato una persona morta per il coronavirus 1 ospedale in iran coronavirus iran 2 coronavirus iran 1 si scavano tombe in iran coronavirus iran 2 coronavirus iran 1 coronavirus iran persone collassano per strada in iran qom coronavirus iran 7