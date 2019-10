CHE TI SEI MESSA IN TESTA? - LA REGINA ELISABETTA SI È PRESENTATA ALLA HOUSE OF LORDS PER IL “QUEEN’S SPEECH” SENZA LA CORONA IMPERIALE – LA SOVRANA HA OPTATO PER UNA TIARA PIÙ LEGGERA VISTO CHE GIÀ IN PASSATO SI ERA LAMENTATA DEL PESO ECCESSIVO DELLA CORONA CON 2.868 DIAMANTI, 273 PERLE E IL RUBINO DEL PRINCIPE NERO: “È COSÌ PESANTE DA SPEZZARE IL COLLO. NON PUOI NEMMENO GUARDARE IN BASSO PER LEGGERE” – MA LA CORONA ERA COMUNQUE PRESENTE SU…(VIDEO)

Stefania Saltalamacchia per "www.vanityfair.it"

elisabetta ii e carlo 3

L’apertura del Parlamento è uno degli atti ufficiali più importanti per la regina della Gran Bretagna. La sovrana fa visita alla House of Lords, pronuncia il tradizionale Queen’s Speech e tutto il complesso cerimoniale britannico viene messo in moto: ci sono le parrucche dei parlamentari, i cappellini di ermellino, diademi, spade, e strati di velluto lunghi almeno sei metri. Niente, del resto, è cambiato negli ultimi quattrocento anni.

la corona imperiale

Quest’anno, però, la regina ha fatto un’eccezione: non ha indossato la solenne corona imperiale di stato. Ma Sua Maestà Elisabetta II, 93 anni già compiuti, ha scelto un diadema più «leggero»: quello di diamanti commissionato da Giorgio IV e finora mai impiegato per una cerimonia in parlamento.

queen's speech

Dalla sua incoronazione a oggi si è trattata della terza volta che la sovrana si è «risparmiata» il peso della corona «ufficiale» con i suoi 2.868 diamanti, 273 perle e il rubino del Principe Nero. Il copricapo, però, non è stato escluso dalla cerimonia: ha trovato posto su un cuscino di velluto ai piedi di Elisabetta.

elisabetta ii 5

La corona che ha scelto, invece, è datata 1820 e vanta «solo» 1.333 diamanti, 169 perle e decorazioni varie. Seduto accanto a Sua Maestà stavolta non c’era il marito Filippo, 98, che si è ritirato dalla vita pubblica ma il figlio Carlo, 70, eterno erede al trono.

elisabetta ii e carlo 7

Sui motivi che hanno portato Elisabetta a cambiare gioiello non c’è alcuna versione ufficiale. C’è chi sostiene che la monarca abbia fatto semplicemente una scelta a favore di una maggiore «leggerezza» Del resto, in passato la regina si è lamentata più volte del peso della corona: «È così pesante da spezzare il collo. Non puoi nemmeno guardare in basso per leggere, il collo non reggerebbe», ha raccontato nel 2018 parlando per la prima volta con la BBC della sua incoronazione, avvenuta il 2 giugno 1953.

elisabetta ii e carlo 2

C’è poi chi ha visto un sottile collegamento con la turbolenta situazione politica che la Gran Bretagna sta vivendo in questi ultimi mesi, in cui manca ancora un accordo sulla Brexit e la data ufficiale di uscita dall’Unione Europea (il 31 ottobre) è sempre più vicina. D’altronde, ricordiamo, il discorso inaugurale della sovrana per la ripresa dei lavori del Parlamento viene preparato dal governo per elencare le priorità che l’esecutivo guidato dal primo ministro – in questo caso Boris Johnson – intende portare avanti.

elisabetta ii 1 2

I precedenti in cui Elisabetta non ha indossato la «solita» corona risalgono al 1974, quando ci furono due elezioni generali, e al 2017, quando la regina indossò un vestito da giorno (blu e giallo, come la bandiera europea) a seguito di elezioni anticipate. Staremo a vedere…

elisabetta ii 1 1 elisabetta ii e carlo 5 elisabetta ii 1 la corona imperiale 1 la corona imperiale 4 la corona imperiale 3 elisabetta ii 4 la corona imperiale 2 elisabetta ii e carlo 4 elisabetta ii 2 elisabetta ii 3 elisabetta ii e carlo 6 elisabetta ii e carlo 1